Wigry Suwałki - Motor Lublin 0:4 (zapis relacji na żywo)

90' Sędzia nie dolicza nic do regulaminowego czasu gry i kończy zawody. Motor zagra w finale barazy o awans do I ligi. W niedzielę podopieczni Marka Saganowskiego zmierzą się w Chorzowie z Ruchem. I po tym, co zaprezentowali w Suwałkach na pewno mają duże szanse w starciu z "Niebieskimi".

89' Szansa "Fidzia", ale strzał prosto w bramkarza Wigier.

81' W sumie będa cztery zmiany. Krzyżański za Rybickiego. A w Motorze wchodzą: Fidzukiewicz, Kosecki i Świeciński. Schodzą Firlej, Sędzikowski oraz Król.

79' Świetny rajd Wójcika. Boczny obrońca Motoru mija rywalki, jak tyczki, ale na koniec strzela prosto do "koszyczka" bramkarza.

76' Kartka dla Sowińskiego.

72' Wejście smoka w wykonaniu Moskwika. Sędzikowski zagrywa na prawe skrzydło do Wójcika, ten podaje pod bramkę, a akcję celnym strzałem zamknął Moskwik i jest 0:4! Swoje zrobił też drugi z rezerwowych - Cichocki, który wygrał pojedynek w powietrzu.

71' Podwójna zmiana w ekipie z Lublina. Moskwik za Ryczkowskiego i Cichocki za Kołbona.

68' Wigry znowu blisko! Iwao głową przymierzył w poprzeczkę.

67' Znowu uderza Rybicki, tym razem z rzutu wolnego, ale wywalczył "tylko" rzut rożny.

64' Łabojko huknął zza szesnastki wysoko nad poprzeczką. A gospodarze dokonali trzech zmian.

62' Wigry blisko gola! Rybicki znowu strzela z dystansu. Madejski odbija piłkę na słupek, a ta przechodzi po linii i wychodzi w pole. Bramki na 1:3 nie ma.

60' Kontra Wigier zakończona bardzo złym, prostopadłym podaniem. Gospodarze na łopatkach i widać, że trzeci gol już całkowicie odebrał im ochotę do gry.

59' Kolejny strzał, tym razem Rozmus, ale prosto w Zocha.

57' Kolejna okazja Motoru i tym razem jest 0:3! A to oznacza już chyba koniec emocji w Suwałkach. Firlej zagrywa po ziemi do Sędzikowskiego, a ten kończy akcję celnym strzałem do siatki obok Zocha.

57' Długa piłka od Zbiciaka do Kołbona, błąd popełnił Rudnilson, ale pomocnik Motoru strzela obok bramki, szkoda!

55' Dobry strzał Żebrakowskiego, piłkę odbija Madejski, ale po chwili łapie.

53' Atakuje Firlej, ale w ostatniej chwili zatrzymany. A po chwili dobra interwencja Zbiciaka.

52' Druga część meczu dużo spokojniejsza. Wigry starają się coś zdziałać, ale na razie Motor kontroluje sytuację.

49' Mały "kocioł" w polu karnym, ale spalony i nic z tego nie będzie.

48' Faul Najemskiego i szybko będzie szansa na dośrodkowanie dla gospodarzy.

46' Czas na drugą połowę. Obie drużyny bez zmian i gramy!

45' Uffff piłka przechodzi przez pole karne, ale nikt nie przeciął wrzutki. Będzie jednak rożny. Znowu groźnie, ale do przerwy nic się już nie zmieni. Drużyna trenera Saganowskiego ma w zapasie dwie bramki.

44' Faul Wójcika na lewym skrzydle, będzie jeszcze rzut wolny na wysokości pola karnego dla miejscowych. Ostatnia szansa na gola kontaktowego w pierwszej połowie.

42' To powinno być 1:2! Rybicki mógł strzelać, ale tym razem zagrał w pole karne, a tam piłkę dostał Prętnik. Huknął jednak prosto w Madejskiego, a piłka następnie znowu odbiła się od zawodnika Wigier i nie ma nawet rzutu rożnego. Trochę szczęścia po stronie przyjezdnych.

39' Motor spokojnie wymienia podania, a Wigry nie mogą jej odebrać. Na razie to bardzo dobry występ żółto-biało-niebieskich.

37' Król oddaje piłkę rywalom blisko swojej bramki, Rybicki wpada w pole karne, ale zagrywa do... nikogo. Przejmuje Swędrowski i z atakiem ruszają goście.

35' A teraz pojedynek Zbiciaka z Żebrakowskim i... faul tego drugiego w szesnastce Motoru.

33' A teraz po drugiej stronie boiska Zbiciak wślizgiem wybija piłkę, a w polu karnym pada Rybicki. Nie ma jednak karnego, sędzia upomniał zawodnika gospodarzy za "symulkę".

32' Groźna wrzutka Wójcika, ale wybijają obrońcy.

31' Żółta kartka dla Kołbona za dyskusje z sędzią.

28' Wójcik nabija rywala i nie będzie nawet rzutu rożnego dla drużyny z Suwałk. Wszystko układa się na razie po myśli podopiecznych Marka Saganowskiego.

27' Szybko przenosimy się pod szesnastkę ekipy z Lublina. Chyba Rozmus był faulowany jako pierwszy, ale sędzia dyktuje rzut wolny dla gospodarzy.

25' Jest 0:2! Świetna akcja Firleja! Napastnik przyjezdnych miał dookoła siebie trzech, albo i czterech rywali, ale nie dał się przepchnąć, przejął piłkę i uderzył z kilkunastu metrów po ziemi w krótki róg. Motor w świetnej sytuacji!

24' Sędzikowski bardzo blisko drugiego gola! Młodzieżowiec ekipy z Lublina mierzył po krótkim rogu i świetnie jego próbę "wyciągnął" Zoch.

23' Motor w końcu oddalił grę od swojej bramki, będzie rzut wolny dla gości.

22' Uffff groźnie, Rozmus nie trafił w piłkę, a ta spadła na dalszym słupku pod nogi Rudnilsona, który fatalnie jednak spudłował.

22' Żebrakowski dostał piłkę w polu karnym, ale wywalczył tylko korner. Wigry przycisnęły w ostatnich minutach.

21' Rybicki strzela zza pola karnego, piłkę na rzut rożny odbija Madejski.

20' Najemski zablokował Rybickiego, piłkę przejmuj Swędrowski, a akcję złym podaniem do Firleja kończy Ryczkowski.

17' Tym razem szansę na wrzutkę miała ekipa z Lublina. Swędrowski źle, ale cała akcja i tak skończyła się zagrożeniem bramki gospodarzy. Zbiciak strzelał głową jednak nad poprzeczką.

15' Każdy atak gości jest groźny. Tym razem Sędzikowski zdecydował sie na strzał z dystansu. Zoch odbija przed siebie, ale ostatecznie łapie piłkę. Warunki są trudne, bo ciągle pada deszcz, dlatego takich prób powinno być więcej.

15' Groźnie pod bramką Motoru, dobra wrzutka, ale strzał głową tuż nad poprzeczką.

14' Kolejny wolny dla Wigier, tym razem ciut dalej.

13' Po centrze w szesnastkę dobrze interweniował Zbiciak, który wybija piłkę głową.

13' Będzie groźnie, Najemski faulował blisko pola karnego, na prawym skrzydle.

11' Dobra interwencja wślizgiem Wójcika i piłka dla Motoru.

9' Motor prowadzi! Kołbon podał na prawe skrzydło do Sędzikowskiego, ten wrzucił w pole karne, a tam obrońcom uciekł Swędrowski, który strzelił głową na 0:1!

8' Strata Sędzikowskiego i na zaskakujący, ale bardzo niecelny strzał zdecydował się Rybicki.

5' Za mocne podanie do Mateusza Lewandowskiego, piłka dla Motoru.

4' Swędrowski atakował prawym skrzydłem, ale kiedy szykował się do wrzutki to się poślizgnął i stracił piłkę.

1' Gramy!

---------------------------------------------------

Kto wygra w Suwałkach ten w niedzielę o godz. 17 zmierzy się w Chorzowie z Ruchem. "Niebiescy" pokonali niedawno Radunię Stężyca 1:0. Bohaterem gospodarzy był Daniel Szczepan, który zdobył zwycięskiego gola w... 118 minucie.

Znamy składy obu drużyn! Niespodzianki w "podstawie" gości. Michał Fidziukiewicz zaczyna spotkanie na ławce rezerwowych. Tak samo, jak Piotr Ceglarz.

Niespodziewanie do jedenastki wskoczył Rafał Król, który w tej rundzie bardzo rzadko dostawał szanse od Marka Saganowskiego. Wśród zmienników znaleźli się również: Jakub Kosecki, Jakub Świeciński, Maks Cichocki, Paweł Moskwik, Marcin Michota i Cezary Polak.

----------------------------------------------------

Wigry Suwałki - Motor Lublin 0:4 (0:2)



Bramki: Swędrowski (9), Firlej (25), Sędzikowski (57), Moskwik (72).

Wigry: Zoch - Prętnik, T. Lewandowski, Ozga, Rudnilson, Michalski (64 Iwao), Babiarz (64 Caetano), Łabojko, Rybicki, M. Lewandowski, Żebrakowski (64 Sowiński).

Motor: Madejski - Wójcik, Zbiciak, Najemski, Rozmus, Swędrowski, Kołbon (71 Cichocki), Król (82 Kosecki), Sędzikowski (82 Świeciński), Ryczkowski (71 Moskwik), Firlej (82 Fidziukiewicz).

Żółte kartki: Sowiński - Kołbon.

Sędziuje: Krzysztof Jakubik (Siedlce).