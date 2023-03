Z Motoru Lublin do reprezentacji Polski

Trener Biało-Czerwonych Wojciech Kobeszko wysłał powołania na zgrupowanie i dwa mecze towarzyskie, które Polacy rozegrają na wyjeździe z Bułgarią 24 i 27 marca. A to oznacza, że nastolatka zabraknie w składzie na ligowy mecz ze Stomilem Olsztyn (26 marca).

Luberecki to lewy obrońca z rocznika 2005, który w zimie przeniósł się do Motoru z Escoli Varsovia. Dopiero zaczyna swoją przygodę z seniorską piłką, ale trzeba od razu przyznać, że pokazał się już w tej rundzie z bardzo dobrej strony. Wystąpił we wszystkich trzech meczach ligowych od pierwszej do ostatniej minuty. A przy okazji spotkania z GKS Jastrzębie zaliczył asystę przy golu Mariusza Rybickiego.

Na liście powołanych znalazło się w sumie 22 zawodników. Sporo z nich to piłkarze z zagranicznych klubów, jak: Michał Rosiak z Arsenalu, Tomassio Guercio z Interu Mediolan, Dariusz Stalmach z AC Milan czy Dawid Widlarz z Bayeru Leverkusen. W sumie w kadrze jest ośmiu takich graczy. Jednego przedstawiciela ma też drugoligowa Garbarnia Kraków – Karola Dziedzica, a jednego trzecioligowa Wieczysta Kraków – to bramkarz Antoni Mikułko. Dodatkowo poza Jakubem Staniszewskim z pierwszoligowej Arki Gdynia oraz Kacprem Przybyłko z występującej na tym samym poziomie Wisły Kraków, reszta to zawodnicy klubów z naszej ekstraklasy.

LISTA POWOŁANYCH

Dariusz Stalmach (AC Milan), Jakub Staniszewski (Arka Gdynia), Michał Rosiak (Arsenal), David Widlarz (Bayer Leverkusen), Kacper Śmiglewski (Cracovia), Antoni Wrębiakowski (Hansa Rostock), Tomassio Guercio (Inter), Philipp Buczkowski (Schalke 04), Karol Dziedzic (Garbarnia Kraków), Norbert Barczak (Górnik Zabrze), Maksymilian Dziuba (Lech Poznań), Jakub Jędrasik (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (Legia Warszawa), Filip Luberecki (Motor Lublin), Dawid Drachal (Miedź Legnica), Konrad Magnuszewski (Pogoń Szczecin), Jakub Rajczykowski (Raków Częstochowa), Olaf Kozłowski (Royale Union Saint-Gilloise), Nico Baier (SV Darmstadt), Antoni Mikułko (Wieczysta Kraków), Kacper Przybyłko (Wisła Kraków), Kacper Terlecki (Zagłębie Lubin).