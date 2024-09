Avia prowadziła w Białej Podlaskiej 2:0, ale Podlasie grało do końca

Tuż po kwadransie świdniczanie wywalczyli rzut rożny. Wrzutka Pawła Ulicznego nie trafiła do żadnego z jego kolegów w polu karnym, ale piłkę przejął Andrij Remeniuk i z lewej flanki posłał ją ponownie w szesnastkę. A tam idealnie znalazł się oczywiście Rafał Kursa, który świetnie strzelił głową, bo futbolówka odbiła się od słupka i wylądowała w siatce.

Szybko do wyrównania mógł doprowadzić Dmytro Avdieiev, który dopadł do piłki w szesnastce gości i oddał „soczysty” strzał z powietrza, ale nad bramką. Kwadrans później Tomasz Andrzejuk szarżował przed polem karnym, efektowną „ruletę” w szesnastce wykonał Damian Lepiarz jednak akcja Podlasia nie zakończyła się nawet strzałem.

Dobrze zapowiadał się też atak z 39 minuty biało-zielonych. Znowu samotnie przedzierał się Andrzejuk, ale w ostatniej chwili piłkę „wyłuskał” mu Kursa. Na koniec pierwszej polowy groźny strzał oddał jeszcze Michał Opalski, szkoda tylko, że nad poprzeczką.

Drugą część gry bardzo dobrze rozpoczęli żółto-niebiescy. Świetną centrę z prawej strony posłał Wojciech Kalinowski. Błąd popełnił Piotr Cichocki, który nie sięgnął futbolówki. Z prezentu skorzystał Remeniuk i miał doskonałą szansę, ale jego uderzenie odbił bramkarz. Wydawało się, że przyjezdni wywalczyli „tylko” rzut rożny, ale po chwili okazało się, że to był „aż” rzut rożny. Igor Szczygieł dośrodkował, a w zamieszaniu pod bramką Podlasia na 0:2 strzelił Kursa.

W 54 minucie Uliczny zagrał prostopadle w szesnastkę, a Szczygieł próbował oddać strzał wślizgiem. Dobrą decyzję podjął Paweł Lipiec, który odważnie wyszedł z bramki i do spółki z obrońcami zażegnał niebezpieczeństwo.

Nie było 0:3, no to za chwilę zrobiło się 1:2. Szymon Kamiński strzelił z dystansu, a Jakub Murawski „wypluł” piłkę przed siebie, z czego skorzystał Lepiarz. Podopieczni Artura Renkkowskiego ruszyli po remis i szybko ładną akcję przeprowadził Michał Pokora. Zakończył ją jednak uderzeniem w boczą siatkę. Za chwilę lepiej zachował się Lepiarz. Po podaniu od Opalskiego, w sytuacji sam na sam doprowadził do remisu.

W kolejnych fragmentach jedni i drudzy mogli przechylić szalę na swoją stronę, ale derby zakończyły się podziałem punktów.

Podlasie Biała Podlaska – Avia Świdnik 2:2 (0:1)

Bramki: Lepiarz (57, 64) – Kursa (16, 49).

Podlasie: Lipiec – Krawczyk, Podstolak, Kamiński, Avdieiev, Orzechowski, Andrzejuk (90+2 Kozłowski), Cichocki (90+2 Grochowski), Opalski, Pokora (78 Wnuk), Lepiarz (90+2 Handzlik).

Avia: Murawski – Dobrzyński, Kursa, Rozmus, Popiołek, Uliczny, Remeniuk, Kalinowski (77 Tkaczyk), Małecki (61 Galara), Paluchowski (82 zagórski), Szczygieł (82 Marek).