Bohaterów dwóch w zwycięskim meczu Chełmianki z KSZO

Pierwsze kilkanaście minut to lepsza postawa gości, którzy oddali kilka strzałów, ale wielkiego zagrożenia pod bramką Ciołka nie było. Powoli do głosu zaczęli jednak dochodzić także biało-zieloni. I od razu powinno być 1:0, ale doskonałą okazję zmarnował Korbecki. Zawodnik pozyskany w lecie z rezerw Górnika Zabrze szybko się jednak zrehabilitował.

W 25 minucie strzał Adama Nowaka odbił golkiper rywali, ale pierwszy do piłki dopadł Jakub Knap. Nie zdołał wpakować futbolówki do siatki, bo był faulowany. A, że wszystko miało miejsce w szesnastce, to sędzia musiał wskazać na „wapno” I tak zrobił, a z 11 metrów nie pomylił się właśnie Korbecki.

Problem w tym, że drużyna trenera Bonina za długo z prowadzenia się nie cieszyła. Minęło pięć minut i po rzucie rożnym najprzytomniej w polu karnym miejscowych zachował się Damian Mężyk, który z bliska huknął w okienko. Tym razem szybko odpowiedziała Chełmianka. Po kolejnych pięciu minutach Korbecki dostał podanie w pole karne i mimo że miał wokół siebie trzech przeciwników, to odwrócił się w stronę bramki i uderzył do siatki po ziemi. 180 sekund później znowu powinien być remis. Jakub Bednara sprokurował rzut karny, ale Ciołek świetnie obronił strzał Michała Nawrota. Efekt? Do przerwy zostało 2:1.

W drugiej odsłonie lepsi byli biało-zieloni. Szybko gospodarze powinni mieć dwie bramki zaliczki, ale po akcji lewym skrzydłem jeden z obrońców rywali w ostatniej chwili wślizgiem wybił piłkę tuż sprzed linii bramkowej. A na zamknięcie tej akcji już czekał Korbecki.

Niedługo później bliski szczęścia był Paweł Perdun jednak przymierzył w słupek. Spotkanie mogli i powinni zamknąć także: Jakub Karbownik i ponownie Korbecki. Ten drugi był centymetry od skompletowania hat-tricka, ale po jego strzale futbolówka ponownie wylądowała na słupku. Szansę po próbie z dystansu miał jeszcze Dominik Stepień. Jego uderzenie również okazało się minimalnie niecelne. Piłkarze trenera Bonina nie mieli już problemów z dowiezieniem trzech punktów do końca i kibice w Chełmie mogli się cieszyć z udanej inauguracji. W następny weekend Jakub Knap i spółka wybiorą się do Tarnowa na mecz z tamtejszą Unią (sobota, 15 sierpnia, godz. 17).

Chełmianka Chełm – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 2:1 (2:1)

Bramki: Korbecki (26-z karnego, 35) – Mężyk (30).

Chełmianka: Ciołek – Wiatrak, Płocki, Bobrow, Perdun (68 Ofiara), Bednara, Marchuk (79 Stępień), Nowak (79 Groborz), Mroczek (68 Karbownik), Korbecki, Knap (68 Konojacki)

KSZO: Kot – Domagała (46 Jarzynka), Mazurek I, Mężyk, Lis (46 Mazurek II), Brągiel, Kołoczek, Orlik (78 Grabarczyk), Zdyb (46 Lipka), Nawrot (65 Szynka), Zimnicki.

Żółte kartki: Bobrow, Karbownik – Mazurek I, Zdyb, Nawrot.

Sędziował: Marcin Sokołowski (Mińsk Mazowiecki).