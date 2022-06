Czarni Połaniec – Podlasie Biała Podlaska 3:2. Utrzymanie już pewne!

Gospodarze odważnie rozpoczęli zawody i po kwadransie mieli już na koncie kilka strzałów. A między 23, a 24 minutą zdobyli dwa gole. Oba były dziełem Michała Banika. Najpierw wykorzystał świetne podanie Adriana Gębalskiego i przymierzył do siatki po długim rogu. Kilkadziesiąt sekund później z bliska huknął pod poprzeczkę.

Biało-zieloni nie załamali się jednak takim obrotem sprawy i jeszcze przed przerwą doprowadzili do… wyrównania. W 38 minucie Marcin Pigiel zaliczył kontaktowe trafienie po tym, jak skutecznie wykonał rzut karny. A jedenastkę wywalczył Kamil Kocoł. Pięć minut później znowu pokonał bramkarza rywali. Tym razem po strzale głową i świetnej centrze Jarosława Kozieradzkiego.

W szalonej końcówce pierwszej połowy sędzia raz jeszcze wskazał na „wapno”, ale tym razem piłkę ustawił zawodnik gospodarzy Adrian Gębalski. Górą w tym pojedynku był bramkarz przyjezdnych Mateusz Małecki i obie drużyny schodziły do szatni przy wyniku 2:2.

Co ciekawe Gębalski szybko po zmianie stron dostał jednak szansę na poprawkę z „wapna”. Tym razem już nie spudłował i od 50 minuty Czarni znowu byli na prowadzeniu. Kolejne minuty? Szanse z jednej i drugiej strony, ale wynik nie uległ już zmianie. I chociaż wygrała tylko jedna drużyna, to obie miały powody do radości, bo zapewniły sobie utrzymanie.

Dobre wieści nadeszły z Dębicy i Ostrowca Świętokrzyskiego. Wisłoka pokonała Koronę Rzeszów 2:1, a KSZO Wisłę Sandomierz 4:2. Dzięki temu podopieczni Rafała Borysiuka na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu mają siedem „oczek” przewagi nad strefą spadkową i nie ma już możliwości, żeby opuścili szeregi trzecioligowców.

Czarni Połaniec – Podlasie Biała Podlaska 3:2 (2:2)

Bramki: Banik (23, 24), Gębalski (50-z karnego) – Pigiel (38-z karnego, 43).

Podlasie: Małecki – Idzikowski (46 Szatała), Nieścieruk, Jarzynka, Salak, Pigiel, Piotrowski (77 Mierzwiński) Andrzejuk, Kosieradzki, Kocoł (70 Chmielewski), Wojczuk.