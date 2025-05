Ciiiii... trwa cisza wyborcza. Co można w tym czasie, a za co można dostać mandat?

Po intensywnej kampanii wyborczej nastała cisza. Oficjalnie rozpoczęła się w sobotę 31 maja, o północy i potrwa aż do zakończenia głosowania. To nie czas na polityczne przepychanki – to moment na ciszę, refleksję i... przestrzeganie prawa. Bo za złamanie zasad można słono zapłacić.