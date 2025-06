Bialczanie ruszyli do urn wybrać prezydenta

Mieszkańcy Białej Podlaskiej mogą głosować w 29 obwodowych komisjach wyborczych. Jedną z największych jest ta w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Brzeskiej. Podlega jej ponad 60 ulic. Uprawnionych do głosowania jest tu ponad 2,3 tys. wyborców. – Na godz. 10 ruch jest mniejszy niż dwa tygodnie temu- przyznaje przewodniczący komisji. – W tamtym terminie były komunie w tutejszej parafii, to miało pewnie wpływ- zauważa. Ale liczy, że Dzień Dziecka wpłynie korzystanie na frekwencję w komisji numer 13 i będzie podoba, jak poprzednio, czyli wyniesie 70 proc.

Tutaj zagłosowała pani Joanna z mężem. Do lokalu przyszła z dwójką malutkich dzieci. – U mnie zawsze się głosowało, kiedyś jeszcze z rodzicami, a teraz z własną rodziną bierzemy udział w wyborach, nawet jeśli jesteśmy za granicą- mówi nam młoda kobieta. – W tej drugiej turze to jest już obowiązek patriotyczny, nie tylko przywilej - uważa. Jej zdaniem akcje profrekwencyjne motywują młodych do udziału w wyborach.

18 maja do urn poszło 68 proc. wyborców w Białej Podlaskiej. W sumie uprawnionych do głosowania jest ponad 41 tys. osób. Pracownicy bialskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformowali, że głosowanie przebiega bez żadnych incydentów.