Giełda transferowa III ligi. Orlęta Spomlek mają nowego napastnika

Biało-zieloni najpierw sprowadzili doskonale znanych w Radzyniu: Mateusza Chyłę i Arkadiusza Kota. A poza tym trzech kolejnych piłkarzy: Tomasza Mamisa (Pogoń Siedlce), Bartosza Pawluczuka (Warta Sieradz) i Juniora Radzińskiego (Polonia Warszawa).

Ten ostatni występuje na pozycji numer „dziewięć”. Napastnik z rocznika 2003 urodził się w Holandii, ale przygodę z piłką zaczynał już w Polsce. Najpierw w AP Szczecinek, a później akademii Pogoni Szczecin. Wiosną sezonu 2019/2020 występował w rezerwach „Portowców”. Kolejne 3,5 sezonu spędził już w Polonii Warszawa.

W drużynie „Czarnych Koszul” najlepiej szło mu w rozgrywkach 20/21. Wówczas wystąpił w 23 meczach na poziomie III ligi (osiem razy wychodził w podstawowym składzie) i zapisał na swoim koncie sześć goli. W kolejnych latach grał zdecydowanie mniej. Sezon 21/22 to tylko 10 występów (trzy razy w „podstawie” i w sumie około 300 minut na boisku), a w kolejnym zaliczył już jedynie dwa epizody na drugoligowych boiskach (około 30 minut). Polonia obecnie występuje na zapleczu ekstraklasy i było jasne, że Radziński nie będzie mógł liczyć na regularną grę. Tym razem zameldował się na murawie tylko raz, na kwadrans, przy okazji meczu rundy wstępnej Fortuna Pucharu Polski. Licząc wszystkie rozgrywki 20-latek ma na koncie 36 gier dla Polonii oraz sześć goli i dwie asysty.

Pięciu nowych graczy pojawiło się w drużynie trenera Tomasza Złomańczuka, ale przynajmniej czterech już się z nią pożegnało. Poza Igorem Szczygłem Orlęta opuścili piłkarze zza wschodniej granicy: Igor Krashnevski, Denis Ostrovski oraz Dmytro Yanchuk.

Zdecydowanie mniej działo się do tej pory u innych trzecioligowców z województwa lubelskiego. Dwa transfery przeprowadziło Podlasie Białą Podlaska. Do zespołu Artura Renkowskiego dołączyli: Ezana Kahsay (ostatnio czwartoligowa Mazovia Mińsk Mazowiecki) i Sebastian Krawczyk, który po odbyciu kary za udział w aferze dopingowej wraca do gry o czterech latach przerwy. Do pierwszej drużyny awansował także Przemysław Chazan.

W Chełmiance na razie nie pojawił się nikt nowy. Po odejściu Władysława Bobrova można się też spodziewać transferu środkowego obrońcy. Świdniczanka pożegnała się za to z trzema piłkarzami, ale zarówno Arkadiusz Bednarczyk, jak i Dawid Wójcik grali bardzo mało. Z kolei Mateusz Kompanicki był głównie rezerwowym. Ich miejsce w kadrze mają zająć młodzi piłkarze z regionu, albo tacy, którzy zdecydują się na powrót na Lubelszczyznę, po pobycie w większych akademiach.

GIEŁDA TRANSFEROWA NASZYCH TRZECIOLIGOWCÓW

Avia Świdnik

Przybyli: Mateusz Stryjewski (Podbeskidzie Bielsko-Biała, wypożyczenie).

Ubyli: Mateusz Chyła (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Dawid Bielka (Korona II Kielce), Dawid Niewęgłowski (rozwiązał kontrakt).

Chełmianka Chełm

Przybyli: -

Ubyli: Władysław Bobrov (szuka klubu).

Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski

Przybyli: Mateusz Chyła (Avia Świdnik), Arkadiusz Kot (Podlasie Biała Podlaska), Tomasz Mamis (Pogoń Siedlce, wypożyczenie), Bartosz Pawluczuk (Warta Sieradz), Junior Radziński (Polonia Warszawa, wypożyczenie).

Ubyli: Igor Krashnevski (Stal Kraśnik), Denis Ostrovski, Dmytro Yanchuk (obaj rozwiązanie kontraktów), Igor Szczygieł (koniec kontraktu).

Podlasie Biała Podlaska

Przybyli: Ezana Kahsay (Mazovia Mińsk Mazowiecki), Sebastian Krawczyk (ostatnio bez klubu, wcześniej Pogoń Siedlce), Przemysław Chazan (Podlasie II Biała Podlaska).

Ubyli: Arkadiusz Kot (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski).

Świdniczanka Świdnik

Przybyli: -

Ubyli: Arkadiusz Bednarczyk (Stal Kraśnik), Dawid Wójcik (szuka klubu), Mateusz Kompanicki (Lewart Lubartów).

Junior Radziński jest piątym piłkarzem, który dołączył w ostatnich tygodniach do klubu z Radzynia Podlaskiego

FOT. POLONIA WARSZAWA