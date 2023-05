KS Wiązownica – Avia Świdnik 0:0. Zmiana pokoleniowa

Wystarczyło kilkadziesiąt sekund, a już w poważnych tarapatach był Dawid Rosiak. Golkiper żółto-niebieskich najpierw poradził sobie ze strzałem Kacpra Chełmeckiego, a następnie nie dał się zaskoczyć także po centrze z rzutu rożnego. Po drugiej stronie boiska groźnie głową uderzał Rafał Kursa. Dwie szanse miał też Bekzod Akhmedov. Raz Kazach został jednak zablokowany, a później spudłował. Prosto w bramkarza uderzył za to Wojciech Białek. Efekt? Do przerwy było 0:0.

W drugiej połowie gospodarze coraz mocniej naciskali rywali. Rosiak odbił uderzenie Damiana Michalika. Nieznacznie chybił Chełmecki, a gol Arkadiusza Kasi nie został uznany, z powodu wcześniejszego faulu. W końcówce Kasia huknął z rzutu wolnego w słupek. Po stronie przyjezdnych szanse mieli: Tomasz Zając i przede wszystkim Dominik Maluga, który w 90 minucie z 15 metrów jednak spudłował. I obie ekipy dopisały do swoich kont po punkcie.

Na pewno trzeba jeszcze wspomnieć o wydarzeniu z 70 minuty. Doszło wówczas do zmiany pokoleniowej, bo urodzonego w 1982 roku Białka na boisku zastąpił debiutant – Wiktor Lenard (rocznika 2005). Młodzian w tym sezonie dla rezerw świdniczan zdobył 14 goli w lubelskiej klasie okręgowej.

– Różnie to się mogło ułożyć, dlatego uważam, że podział punktów jest zasłużony. W pierwszej połowie mieliśmy wszystko pod kontrolą, ale trzeba przyznać, że w drugiej groźnie atakowała Wiązownica. Mieli słupek, a my piłkę meczową w 90 minucie. Nie udało się jednak przechylić szali na naszą korzyść. To był twardy mecz, spodziewaliśmy się, że grający z nożem na gardle gospodarze nie odpuszczą i tak na pewno było – ocenia Łukasz Mierzejewski, opiekun Avii.

KS Wiązownica – Avia Świdnik 0:0

Wiązownica: Budzyński – Hurenko, Melinyszyn, Kasia, Tonia, Kapuściński, Kordas, Michalik (74 Musik), Gierczak, Rak, Chełmecki.

Avia: Rosiak – Drozd, Kursa, Midzierski, Mykytyn, Uliczny (77 Kompanicki), Dobrzyński, Maluga, Ahmedov (58 Mydlarz), Kalinowski (46 Zajac), Białek (70 Lenard).