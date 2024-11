KSZO grało do końca, Avia straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry

Wydawało się, że jeszcze zanim upłynie drugi kwadrans goście wyjdą na prowadzenie. Mateusz Jarzynka zagrał ręką w swojej szesnastce i arbiter wskazał na „wapno”.

Niestety, z jedenastu metrów pomylił się Paweł Uliczny, który huknął nad poprzeczką. Tuż przed przerwą szczęście dopisało żółto-niebieskim. Najpierw gol dla gospodarzy nie został uznany, z powodu pozycji spalonej. Za chwilę KSZO wyprowadziło świetną kontrę. Łukasz Mazurek zakończył ją jednak strzałem w poprzeczkę.

W drugiej połowie bliżej gola byli podopieczni Wojciecha Szaconia. Po godzinie gry Andriej Remeniuk podszedł do rzutu wolnego i uderzał naprawdę dobrze. Do szczęścia zabrakło jednak centymetrów, bo piłka poszybowała tuż nad bramką. Za chwilę po akcji Jacka Tkaczyka ciut bliżej otwarcia wyniku był Arkadiusz Maj. Napastnik przyjezdnych trafił jednak w słupek.

Sytuacja powtórzyła się w 79 minucie. Wiktor Marek, który tym razem rozpoczął mecz na ławce rezerwowych dopadł do futbolówki i w małym zamieszaniu pod bramką przeciwnika też ostemplował słupek. 180 sekund później w końcu udało się wpakować piłkę do siatki „Kszoków”. Po centrze Rafała Dobrzyńskiego, w bardzo trudnej sytuacji i to jeszcze stojąc tyłem do bramki Tkaczyk pokonał bramkarza miejscowych.

Świdniczanie nie dowieźli jednak korzystnego wyniku do końca spotkania. Sędzia dorzucił trzy minuty do regulaminowego czasu gry. W drugiej z nich Mateusz Nowak uratował „oczko” dla zespołu z Ostrowca Świętokrzyskiego. Po centrze z rzutu wolnego w polu karnym porządnie się „zakotłowało”, a Nowak znalazł się w odpowiednim miejscu i ustalił rezultat na 1:1.

W następnej kolejce Patryk Małecki i spółka zmierzą się w derbach ze Świdniczanką. Spotkanie zaplanowano na sobotę, 9 listopada (godz. 13).

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Avia Świdnik 0:1 (0:0)

Bramka: Tkaczyk (82).

Avia: Murawski – Dobrzyński, Kursa, Rozmus, Kalinowski (73 Marek), Tkaczyk, Szczygieł, Uliczny, Remeniuk, Małecki, Maj (90 Zagórski).