Michał Paluch (Motor Lublin): Najwyższa pora awansować

Na początku przygotowań macie kilku wyżej notowanych rywali...

– Trener i sztab szkoleniowy ustalili sparingpartnerów z wyższej półki, a to na pewno nas cieszy. Chcemy w końcu awansować wyżej i grać z lepszymi przeciwnikami. Liczymy, że właśnie mecze z tymi wyżej notowanymi drużynami nam w tym pomogą. Można wiele rzeczy przetrenować, a im wyższa liga, tym jest przecież trudniej. Jeżeli będziemy sobie jednak radzili z przeciwnikami z drugiej ligi, to myślę, że klasę rozgrywkową niżej będzie się nam grało łatwiej.

Motor przeprowadził już kilka ciekawych transferów. Dołączyli do was Krzysztof Ropski i Rafał Król. Jak odebraliście te ruchy?

– Jak to mówią, jeżeli zespół się nie wzmacnia, to stoi w miejscu. A skoro stoi w miejscu, to nic dobrego z tego nie wynika. Po to są transfery, żeby klub poszedł do przodu. Jesteśmy drużyną i nawzajem będziemy się wspierać. Liczymy, że Krzysiek i Rafał będą strzelali bramki. „Królik” wraca do nas po to, żeby awansować i wszyscy odbieramy te transfery pozytywnie. Rywalizacja jest coraz większa, a każdy zawodnik może dzięki temu podnosić swoje umiejętności.

Dawno sytuacja Motoru po pierwszej rundzie nie była tak dobra. Niby jesteście na trzecim miejscu, ale macie tyle samo punktów co pierwsza Korona II Kielce i drugi Hutnik Kraków...

– Na początku na pewno nam nie szło, ale później było zdecydowanie lepiej. Teraz mam nadzieję, że szybko zamkniemy kadrę i zaczniemy się już zgrywać. Teraz trzeba się skupiać przede wszystkim na ciężkiej pracy. Im więcej damy z siebie teraz, tym łatwiej będzie później. Można powiedzieć, że nie możemy się już doczekać ligi. Najwyższy czas, żeby w końcu awansować, bo takie miasto jak Lublin nie może tyle lat tkwić w trzeciej lidze.

Można powiedzieć, że znowu czeka cię zacięta walka o miejsce w składzie. Krzysztof Ropski to w końcu lider klasyfikacji strzelców...

– Śmieję się z chłopakami, że przywykłem już do takiej sytuacji. Znowu zaczynam z dołu. Najważniejsze jednak, żeby drużyna poszła do przodu. Wiadomo, ze każdy chce grać, ale po to jest 20 zawodników i szeroka kadra, żeby klub był coraz mocniejszy. Trzeba robić swoje i ciężko pracować. Wszyscy będziemy się wspierać, nikt nie będzie się obrażał, że gra mniej, bo najważniejszy jest awans.

Wasza ofensywa na papierze wygląda teraz imponująco. Krzysztof Ropski zdobył w tym sezonie 16 goli, Rafał Król 14, a ty masz na koncie osiem bramek...

– Już na jesieni pokazaliśmy, że z przodu praktycznie zawsze coś nam wpadnie. Teraz musimy się jednak skupić także na defensywie, bo jakby nie patrzeć awanse robi się właśnie obroną. Oczywiście, atak też jest ważny. Krzysiek już w Łęcznej zaczął strzelać i oby tak samo było w lidze. Rafałowi też życzę, żeby jak najszybciej trafił do siatki.