Osiem goli Chełmianki w sparingu z Górnikiem II Łęczna. Poszukiwania dziewiątki trwają

– Rywale budują nowy zespół, który oparty będzie na młodzieży, na chłopakach z drużyny, z którymi pracowałem. Na pewno cieszy osiem bramek, ale ogólnie to była po prostu mocniejsza jednostka treningowa. Jestem zadowolony z ostatnich dwóch tygodni, bo ciężko pracowaliśmy i na pewno wszystko wygląda pozytywnie – mówi Grzegorz Bonin, trener ekipy z Chełma.

I dodaje, że wynik mógł być jeszcze wyższy. – Sytuacji na pewno było więcej. Cieszy fakt, że musieliśmy popracować w ataku pozycyjnym i wykazać się cierpliwością. A to na pewno zrobiliśmy. Nie kończyliśmy sytuacji zbyt szybko, chociaż na pewno sporo nadal jest do poprawy. W lidze pewnie zbyt wielu okazji, do gry w ataku pozycyjnym nie będziemy mieli. Na przyszłość to jednak fajny sparing. Na pewno trzeba też lepiej reagować po stratach – wyjaśnia szkoleniowiec.

A jak ocenia swoją kadrę? I czy do biało-zielonych nadal mogą dołączyć nowi zawodnicy? Oprócz Michała Kobiałki (Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski), Bartłomieja Korbeckiego (Górnik II Zabrze) w drużynie pojawili się: Kacper Wiatrak (Pilica Białobrzegi), Oliwier Konojacki (Start Krasnystaw), Karol Pendel (Górnik II Łęczna), Bartosz Płocki (Lublinianka) czy Piotr Groborz (Pniówek Pawłowice).

– Mamy obecnie 20 zawodników. Tak naprawdę chcielibyśmy jeszcze znaleźć wahadłowego na prawą stronę, no i typową dziewiątkę, ale taką z określoną jakością. Kogoś takiego ciągle szukamy. Mam jednak nadzieję, że nasi napastnicy, których już mamy poradzą sobie ze strzelaniem goli – wyjaśnia trener Bonin.

Jego podopieczni w ostatnim meczu kontrolnym, w kolejną sobotę zagrają u siebie z Górnikiem Łęczna (godz. 11). – Grają swój mecz ligowy w piątek, więc my zmierzymy się z piłkarzami, którzy albo nie pojawią się na boisku, albo zagrają krótko. To będzie jednak dla nas dobry i ciekawy sprawdzian – zapewnia opiekun Chełmianki.

Chełmianka Chełm – Górnik II Łęczna 8:1 (1:0, 1:0, 3:1, 3:0)

Bramki: Bednara (15, 40-z karnego), samobójcza (72), Nowak (78-z karnego), Wójcik (81), Marchuk (96), Bobrow (105), Knap (114) – Datsenko (65).

Chełmianka: Grzywaczewski – Płocki, Piekarski, Wiatrak, Kobiałka, Bednara, zawodnik testowany Wójcik, Groborz, Korbecki, Knap oraz Ciołek, Bobrow, Pendel, Stępień, Perdun, Nowak, Mazurek, Marchuk, Mroczek, Konojacki.