Podlasie – Avia 0:1. Nowy zawodnik bialczan, żółto-niebiescy blisko kolejnego transferu

Do przerwy jedną, naprawdę niezłą okazję mieli gospodarze, ale dobrze w bramce spisał się Andrzej Sobieszczyk. Ogólnie spotkanie nie obfitowało w sytuacje podbramkowe. Obie ekipy raczej skupiały się na defensywie i dobrze wyglądały w tym elemencie gry.

Jedyna bramka padła w 62 minucie. Po akcji Bartłomieja Poleszaka skrzydłem swojego bramkarza zaskoczył Patryk Koryciński. I ostatecznie podopieczni Łukasza Mierzejewskiego zanotowali skromne zwycięstwo. W składzie gości po raz kolejny pojawił się Bekzod Akhmedov, który spodobał się żółto-niebieskim i trwają rozmowy w sprawie umowy dla zawodnika, który ostatnio zakładał koszulkę Janowianki Janów Lubelski. W sparingi nie wziął udziału Wojciech Białek, który narzekał na ból pleców.

– Można powiedzieć, że Bekzod przekonał nas do siebie, ale zobaczymy czy uda się dogadać w sprawie kontraktu. Reszta testowanych? Mieliśmy młodzieżowca na prawej obronie, a nie było już z nami Szymona Majewskiego z Korony II Kielce. Co do meczu, to czystych sytuacji z naszej strony sobie nie przypominam. Rywale przed przerwą raz poważnie nam zagrozili, a w drugiej części mieli kilka stałych fragmentów gry. Podlasie dobrze broniło my też, to był wyrównany mecz, dlatego cieszy, że udało się wygrać – mówi trener Mierzejewski.

Jak zawody ocenia Artur Renkowski? – Jestem umiarkowanie zadowolony, to był wartościowy sparing z czołową drużyną z naszej ligi. Warto rywalizować z zespołami, które dobrze czują się z piłką przy nodze. Wiadomo, że w takich spotkaniach nie będzie aż tyle przebywać na połowie przeciwnika i raczej przećwiczymy przede wszystkim obronę niską. Nieźle to jednak wyglądało, organizacja była dobra, a sytuacji niewiele. Musimy jeszcze dokładnie przeanalizować ten mecz, ale na pewno wyciągniemy wnioski – wyjaśnia opiekun Podlasia.

Z kim następne sparingi?

Avia ma zagrać z Lublinianką. Mecz zaplanowano na niedzielę, 5 lutego w Lubartowie (godz. 14). Podlasie w kolejną sobotę zmierzy się za to u siebie z Huraganem Międzyrzec Podlaski (godz. 11).

Podlasie Biała Podlaska – Avia Świdnik 0:1 (0:0)

Bramka: Koryciński (62-samobójcza).

Podlasie: Misztal – Salak, Arak, Kot, Kozłowski, Pigiel, Bahonko, Podstolak, Balicki, Kosieradzki, Niewiarowski oraz Lepiarz, Nojszewski, Sikora, Sweklej, Koryciński, Kurowski.

Avia, połowa: Sobieszczyk – zawodnik testowany, Kursa, Midzierski, Myktyn, Wdowiak, Uliczny, Popiołek, Akhmedov, Rak, Kompanicki. II połowa: Rosiak – Maluga, zawodnik testowany, Górka, Drozd, Kalinowski, Zając, Kunca, Poleszak, Wdowicz.