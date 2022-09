Podlasie – Czarni Połaniec 2:2. Stracili zwycięstwo w końcówce

Piłkarze Artura Renkowskiego nadal mają sporo powodów do radości. Chociaż dopisali do swojego konta tylko „oczko” to zachowali status drużyny niepokonanej. A takim wyczynem po sześciu kolejkach może się jeszcze pochwalić tylko lider tabeli – Cracovia II. Białczanie zajmują na razie bardzo dobre, piąte miejsce, ale gdyby nie kilka remisów, to spokojnie mogliby być na podium.

Piątkowe zawody na pewno lepiej rozpoczęli biało-zieloni. Już w 18 minucie Brian Galach dośrodkował z rzutu rożnego, a Mateusz Chyła głową skierował piłkę do siatki. Do przerwy więcej goli już nie było, chociaż niezłą okazję miał chociażby Galach.

Po zmianie stron Podlasie długo utrzymywało korzystny rezultat. A w 70 minucie najpierw rzut karny wywalczył Dawid Nojszewski, a następnie na gola zamienił go Marcin Pigiel. I w tym momencie wydawało się, że Czarni już się nie podniosą. Goście mieli jednak zupełnie inne plany. 180 sekund później już złapali kontakt z rywalami za sprawą bramki Oskara Łąka, który wykończył kontrę ekipy z Połańca.

W końcówce stały fragment gry i „kocioł” w szesnastce miejscowych zakończyły się drugim trafieniem dla przyjezdnych. Tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Bawor. Mimo że na zegarze była już 90 minuta, to w doliczonym czasie gry oba zespoły miały piłki meczowe. Po stronie gospodarzy Adam Mażysz, który przegrał pojedynek z bramkarzem Czarnych. Swojej szansy nie wykorzystali także przyjezdni i ostatecznie jedni i drudzy musieli się zadowolić remisem.

Podlasie Biała Podlaska – Czarni Połaniec 2:2 (1:0)

Bramki: Chyła (18), Pigiel (70 -z karnego) – Łąk (73), Bawor (90).

Podlasie: Misztal – Nojszewski (82 Kobyliński), Chyła, Kot, Salak, Pigiel, Podstolak, Andrzejuk, Galach (61 Dmitruk), Kurowski (61 Bahonko), Kosieradzki (71 Mażysz).

Czarni: Wieczerzak – Smoleń (60 Pyryk), Załucki, Bakowski, Bażant, Bawor, Wiktor (70 Łąk), Wątróbski (60 Nytko), Galara, Stańczyk (90 Denerski), Gębalski.