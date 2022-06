Rafał Borysiuk żegna się z Podlasiem. "Zmiana koncepcji prowadzenia drużyny"

Człowiek w masce karmi młode. Później wywiozą je do Niemiec

I tak nie miałyby szans na przeżycie i zginęłyby „z rąk” starszego brata albo siostry. Ale jeśli z gniazda zabierze je człowiek, to przetrwają. Realizowana jest kolejna odsłona projektu ratowania orlików krzykliwych. Baza ornitologów, którzy za jakiś czas wyślą pisklęta do Niemiec, to zamojskie ZOO.