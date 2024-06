Świdniczanka pożegnała się ze swoim stadionem pięcioma golami i wysokim zwycięstwem nad Sokołem

Już w szóstej minucie Sokół próbował rozegrać akcję od tyłu, ale szybko stracił piłkę na rzecz Michała Zubera. „Zubi” pognał do linii końcowej i zagrał pod bramkę do Michała Palucha, który z problemami, ale jednak z najbliższej odległości wepchnął futbolówkę do siatki.

W 20 minucie Kamil Sikora uciekł rywalowi na środku boiska, w odpowiednim momencie dograł do Zubera na lewym skrzydle, a ten podał niemal w to samo miejsce, co na początku spotkania. Tam ponownie był Paluch, który raz jeszcze z bliska umieścił piłkę w bramce rywali.

W końcówce pierwszej części spotkania, w niegroźnej sytuacji goście wywalczyli rzut karny. Po rzucie rożnym „Świdnia” próbowała oddalić grę od swojej szesnastki. Piłka w narożniku pola karnego spadła pod nogi jednego z rywali, a po chwili wpadł na niego Zuber.

Sędzia się nie wahał i szybko wskazał na „wapno”. A z 11 metrów nie pomylił się Sebastian Kwaczreliszwili. Gospodarze szybko odzyskali jednak dwubramkową zaliczkę. Po dalekim i celnym wykopie Pawła Sochy w powietrzu powalczył Paluch, a do piłki tuż przed obrońcą dopadł Sikora. Na koniec w sytuacji sam na sam, z zimną krwią podwyższył na 3:1.

Na kolejne trafienia trzeba było sporo poczekać. W 80 minucie Patryk Czułowski zagrał sprytnie w pole karne, a Klaudiusz Sypeń podał wzdłuż bramki do Igora Kuchty, który bez przyjęcia huknął do siatki zamykając ostatecznie mecz.

Sypeń, który wszedł na boisko na ostatnie 20 minut do asysty dorzucił jeszcze pięknego gola. W 86 minucie dostał piłkę na skraju pola karnego, przygotował ją sobie do strzału i oddał perfekcyjne uderzenie, bo w samo okienko bramki rywali. Ostatnie słowo należało do Sokoła, a konkretnie do Arleisona Martineza, który ustalił wynik na 5:2.

Świdniczanka Świdnik – Sokół Sieniawa 5:2 (3:1)

Bramki: Paluch (5, 20), Sikora (45), Kuchta (80), Sypeń (86) – Kwaczreliszwili (41-z karnego), Martinez (89).

Świdniczanka: Socha – Bartoszek (71 Sypeń), Pielach, Ptaszyński, Kotowicz (64 Morenkov), Sikora (85 Kisiel), Futa, Kutyła (64 Kuchta), Czułowski, Zuber, Paluch (85 Koper).