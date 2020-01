Wisła Puławy rozpoczęła przygotowania, jest pierwszy transfer

Do drużyny trenera Mariusza Pawlaka zgodnie z plotkami dołączył środkowy obrońca Błażej Cyfert. 27-latek ostatnio był zawodnikiem Stali Rzeszów. W obecnych rozgrywkach zagrał w 12 meczach II ligi i zdobył w nich jednego gola. Wcześniej zakładał koszulkę Lecha Poznań (drużyny młodzieżowe i zespół występujący w Młodej Ekstraklasie), Rakowa Częstochowa, Olimpii Zambrów, czy Podhala Nowy Targ. Do Stali trafił w zimie poprzednich rozgrywek, ale niedawno rozwiązał kontrakt z rzeszowskim klubem.

Z jakimi nadziejami Cyfert przychodzi do Puław? – Siedem punktów to wcale nie jest duża strata do lidera. Nie raz zdarzało się, że zespoły ze środka tabeli potrafiły wywalczyć awans. Wierzę, że my będziemy w stanie włączyć się do tej walki i na koniec sezonu zajmiemy pierwsze miejsce. Dlatego przyszedłem do Wisły, chcę pomóc w wywalczeniu awansu do II ligi – zapewnia nowy nabytek Dumy Powiśla.

Na wtorkowym treningu trener Pawlak miał do dyspozycji pięciu nowych graczy. W tym gronie był także 20-letni Nicholas Kozdroń. Obrońca ostatnio występował w Stanach Zjednoczonych w uczelnianej drużynie New Jersey Institute of Technology Highlanders. Kozdroń? To nazwisko pewnie nie jest zupełnie nowe dla starszych kibiców Wisły. Tak się składa, że w latach 80-tych koszulkę klubu z Puław zakładał Jacek Kozdroń. Nicholas to jego syn, który występuje na pozycji obrońcy, a w latach 2017-2019 zagrał dla swojej uczelni 34 spotkania. W 2019 roku zaliczył dziewięć występów, w tym trzy od pierwszej minuty.

Mówi się, że do ekipy z Puław dołączy także Dariusz Brągiel z Wisły Sandomierz. To piłkarz, który występuje z kolei na pozycji lewego pomocnika. 26-latek ma na koncie sporo występów w II lidze, w barwach: Resovii, Radomiaka, czy Pogoni Siedlce. Obecne rozgrywki rozpoczął jednak w Sandomierzu. Dla tamtejszej Wisły zaliczył 15 występów i zdobył w nich dwa gole.

– Spotkaliśmy się w szerokim gronie, ale o personaliach nie mogę jeszcze mówić. Będziemy przygotowywać się na własnych obiektach. Mamy idealne warunki, bo są tutaj dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, a także siłownia. Dlatego to, co mamy zaplanowane do zrobienia wierzę, że spokojnie przepracujemy. Życzę oczywiście zawodnikom zdrowia i mam nadzieję, że będą nas omijały kontuzje. Spędzimy na pewno ten okres mocno i intensywnie – wyjaśnia trener Pawlak.

Jego podopieczni pierwszy mecz kontrolny rozegrają 18 stycznia. W Siedlcach zmierzą się z drugoligową Pogonią.