Mundial 2022: Anglia - Senegal 3:0. Teraz pora na Francję

Mistrzowie Afryki nie byli faworytem w starciu z ekipą z Wysp Brytyjskich, ale na początku spotkania wyglądali bardzo solidnie i nawet przejęli inicjatywę na boisku. Swoje okazje na gola mieli Ismaila Sarr, a następnie Boulaye Dia, ale w kluczowych momentach zabrakło im zimnej krwi. W kolejnych minutach Anglia nadal była nieco schowana, ale zadała bolesny cios. W 38 minucie Jude Bellingham dobrze podał do Jordana Hendersona, a ten otworzył wynik spotkania. Tuż przed przerwą drużyna Garetha Southgate'a zdobyła kolejnego gola. Tym razem po dobrym przechwycie piłka trafiła do Harrego Kane’a, a ten huknął z całej siły nie do obrony.

W drugiej połowie Senegalczycy co prawda próbowali stworzyć zagrożenie pod bramką rywali, ale nie mieli już tak dobrych okazji. Emocje w tym spotkaniu skończyły się w zasadzie w 57 minucie kiedy Bukayo Saka trafił na 3:0 i ustalił wynik spotkania.

W walce o półfinał Anglicy zagrają z Francją, która pokonała 3:1 Polskę.

Anglia – Senegal 3:0 (2:0)

Bramki: Henderson (38), Kane (45), Saka (57)

Anglia: Pickford – Walker, Stones (76 Dier), Maguire, Shaw, Henderson (82 Phillips), Rice, Bellingham (76 Mount), Saka (65 Rashford), Kane, Foden (65 Grealish).

Senegal: E Mendy – Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs (84 Toure), Ciss (46 Alassane Gueye), N. Mendy, Krepin Diatta (46 M. Sarr), Iliman Ndiaye (46 Dieng), I. Sarr, Dia (72 Diedhiou).