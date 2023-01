Sukces KS Lublin na mistrzostwach Polski w Zawierciu

Turniej jak co roku odbył się w Zawierciu. Przed rokiem zespół, którego trenerem jest Modest Boguszewski, a menadżerem Piotr Bielak zajął drugie miejsce przegrywając w finale z Pogonią. W tegorocznej edycji mistrzostw wzięło udział 20 drużyn. W sobotę trzeba było sobie wywalczyć przepustki do niedzielnych zmagań. Formuła turnieju obejmowała cztery grupy po pięć zespołów. Awans wywalczyły po dwie najlepsze ekipy.

KS Lublin za grupowych rywali miał Esteral Przemyśl, który pokonał 10:4. W meczu tym hattrickiem popisał się Tomasz Brzyski, ale i tak przyćmił go Paweł Bugała, który strzelił aż cztery bramki. W drugim spotkaniu lublinianie po zaciekłej walce pokonali 2:1 Zagłębie Sosnowiec po golach Brzyskiego i Pawła Pranagala. Następnie przyszedł remis z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:2 (dublet Bugały) i efektowna wygrana 7:5 z Sandecją Nowy Sącz (w tym meczu po dwa gole zdobyli z kolei Brzyski i Bonin) i wywalczyli awans do niedzielnych finałów z pierwszego miejsca, w których znalazło się 10 zespołów. Byli to zwycięzcy grup plus mistrz z poprzedniej edycji – Pogoń Szczecin i gospodarz imprezy Warta Zawiercie.

Kolejny dzień zmagań zaczął się od meczów w fazie grupowej. Lublinianie za przeciwników mieli Pogoń, Cracovię, Zagłębie Dąbrowskie i Polonię Rzeszów. W pierwszym meczu KS Lublin przegrał 1:3 z Polonią, ale potem przyszła wygrana z Pogonią, remis z Cracovią i wygrana z Zagłębiem co dało awans do półfinału. A w nim Bonin i spółka nie mieli żadnego problemu z pokonaniem Westovii Tarnów. Natomiast w finale KS Lublin znów zagrał z Pogonią. I po pasjonującym boju zwyciężył 3:2 dobywając tytuł mistrzowski.

– Z czterech grup eliminacyjnych nasza była zdecydowanie najmocniejsza – mówi Piotr Bielak, menadżer KS Lublin. – Wywalczyć awans było bardzo ciężko, a warto zaznaczyć, że to był dopiero pierwszy dzień zmagań. Drugiego w grupie trafiliśmy Pogoń Szczecin. To obrońca trofeum, który nie dość, że miał automatyczny przywilej gry w finałach, to na imprezę przybyli samolotem. Bardzo ciężkim rywalem była także Cracovia. Gdybyśmy nie zremisowali meczu z „Pasami” to moglibyśmy pojechać do domu, a koniec końców wyszliśmy z pierwszego miejsca dzięki korzystnym wynikom innych rywali. Półfinały okazały się zarówno dla nas jak i Pogoni nieco łatwiejsze. W finale mieliśmy lekką przewagę psychologiczną i mecz zapowiadał się pasjonująco. Wygrywając z nimi przerwaliśmy ich passę trzech triumfów z rzędu – cieszy się Bielak. – Na sukces drużyny pracowali wszyscy, a bardzo pozytywnie na zespół poza Grześkiem Boninem wpłynęli także: Tomasz Brzyski, Jacek Ziarkowski, Marcin Mańka w bramce, Konrad Zieliński i najmłodszy z naszego grona Jarosław Walęciuk. – Wyjazd na turniej był możliwy dzięki wsparciu Witolda Szpindora, Wojciecha Lutka i Jacka Adrianka. Dzięki tym osobom mieliśmy zagwarantowany transport, a także dresy i komplety klubowe. Dziękujemy także firmie MM Studio Desing, Fundacji Rozwoju Sportu, Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej, firmie Parys i MW Sport – kończy menadżer lubelskiej ekipy.

XXXII MISTRZOSTWA POLSKI W ZAWIERCIU

Faza eliminacyjna: KS Lublin – Esteral Przemyśl 10:4 (Bugała 4, Brzyski 3, Paździor, Pranagal, Zieliński) * KS Lublin – Zagłębie Sosnowiec 2:1 (Brzyski, Pranagal) * KS Lublin – Sandecja KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 2:2 (Bugała 2) * KS Lublin – Sandecja Nowy Sącz 7:5 (Bonin 2, Brzyski 2, Ziarkowski, Zieliński, Sebastianiuk).

Faza finałowa (mecze grupowe): KS Lublin – Polonia Rzeszów 1:3 (Paździor) * KS Lublin – Pogoń Szczecin 2:0 (Bonin 2) * KS Lublin – Cracovia 3:3 (Zieliński 2, Ziarkowski) * KS Lublin – Zagłębie Dąbrowskie 3:0 (Bonin, Brzyski, Zieliński).

Półfinał: KS Lublin – Westovia Tarnów 4:1 (Ziarkowski, Pranagal, Walęciuk, Bonin) * Finał: KS Lublin – Pogoń Szczecin 3:2 (Ziarkowski 2, Walęciuk).

MVP Turnieju: Grzegorz Bonin.

KS Lublin: Marcin Mańka, Kamil Styżej, Wojciech Boniaszczuk, Tomasz Brzyski, Paweł Bugała, Paweł Pranagal, Jacek Ziarkowski, Konrad Zieliński, Jacek Paździor, Jarosław Walęciuk, Maciej Sebastianiuk, Grzegorz Bonin, Maciej Kleszcz, Piotr Bielak (menadżer), Modest Boguszewski (trener), Mirosław Zagrodniczek (kierownik drużyny).