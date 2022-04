Lublinianka – Start Krasnystaw 2:0. Tomasz Brzyski nadal potrafi strzelać

Do tej pory „Brzytwa” uzbierał w tym sezonie dwa gole. Ostatniego zdobył w październiku. W sobotę próbował zaskoczyć bramkarza rywali wyjątkowo często.

W 26 minucie po raz pierwszy przymierzył się do uderzenia z dystansu, ale wywalczył „tylko” rzut rożny. Zresztą, w kolejnych minutach wykonywał je kilka razy. I trzeba przyznać, że po każdym w szesnastce Startu robiło się gorąco, bo groźne strzały głową oddali: Julien Tadrowski i Michał Paluch.

Goście w końcówce pierwszej połowy dostali dwa porządne ciosy. Najpierw w 38 minucie boisko z powodu kontuzji musiał opuścić kapitan i kluczowy zawodnik Dawid Sołdecki. A tuż przed przerwą to właśnie Brzyski świetnie przymierzył do siatki z rzutu wolnego. W efekcie, Start dostał bramkę do szatni i po przerwie musiał gonić wynik.

Przyjezdni zaatakowali i szybko po zmianie stron niecelnie uderzył Dominik Skiba. Szybko odpowiedział Wiktor Makowski, który jednak także spudłował. Po kwadransie zamiast 1:1 zrobiło się 2:0. Po rzucie rożnym ekipa z Krasnegostawu próbowała wybić piłkę, ale ta spadła idealnie do Brzyskiego, który z powietrza po raz drugi huknął do siatki.

Ostatnie pół godziny to akcje z obu stron. O kontaktowe trafienie mogli się pokusić: Radosław Lenard, czy ponownie Skiba. W samej końcówce Dominik Malec powinien za to ustalić rezultat na 3:0. Po przechwycie Karola Kality i jego dobrym dograniu młodzieżowiec huknął na bramkę, ale dobrze spisał się Krystian Krupa, który zdołał odbić ten strzał. I ostatecznie spotkanie na Wieniawie zakończyło się wynikiem 2:0 na korzyść klubu z Lublina.

Lublinianka Lublin – Start Krasnystaw 2:0 (1:0)

Bramki: Brzyski (44, 60).

Lublinianka: Lewandowski – Zhmuda (90 Wójtowicz), Ptaszyński, Tadrowski, Futa (83 Malec), Chodziutko, Fularski (65 Kalita), Brzyski, Gomes, Makowski (76 Niegowski), Paluch (88 Wadowski).

Start: Krupa – Kożuchowski, Kraiko, Saj, Piwko, Chariasz, Sołdecki (38 Kowalski), Czochrowski (80 Ciechan), Lenard, Florek (71 Łubkowski), Skiba.

Żółte kartki: Brzyski, Tadrowski, Makowski, Chodziutko, Wójtowicz – Lenard, Chariasz, Florek.

Sędziował: Arkadiusz Nestorowicz (Biała Podlaska).