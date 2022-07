Motor II Lublin – Świdniczanka 2:0. Młodzież wysyła pozytywne komunikaty, bramkarz na testach

Budzyński to golkiper z 2003 rocznika. Jest wychowankiem UKP Zielona Góra, a później zakładał koszulkę tamtejszego Falubzau. Kolejne sezony spędził w Śląsku Wrocław i zaliczył nawet jeden występ w drugoligowych rezerwach. Później przeniósł się do Ślęzy i rozegrał w barwach tego klubu siedem spotkań na poziomie III ligi.

Trener Artur Bożyk w sobotę miał także do dyspozycji kilku graczy z pierwszej drużyny Motoru. W sparingu ze Świdniczanką wzięli udział: Bartosz Zbiciak, Mateusz Wyjadłowski, czy Jakub Szuta. Z dobrej strony pokazali się przede wszystkim młodsi zawodnicy, jak Jan Wójcik, który w drugim meczu z rzędu zdobył gola. Po przerwie między słupkami pojawił się Oskar Jeż z rocznika 2007. Ostatecznie żółto-biało-niebiescy pokonali rywali ze Świdnika 2:0, a drugie trafienie zapisał na swoim koncie Bartosz Zbiciak.

– Ewidentnie odstawaliśmy w tym meczu od młodej drużyny z Lublina, jeżeli chodzi o motorykę. Było to bardzo wdać, że rywale mieli dużą przewagę w tym aspekcie. To wynika jednak z momentu przygotowań, w którym obecnie jesteśmy. Nikt nie lubi przegrywać, ale skupiamy się przede wszystkim na pracy, nad motoryką i nadal się poznajemy. Sprawdzamy też zawodników na różnych pozycjach i dalej budujemy nowy zespół wyjaśnia Łukasz Gieresz.

Zadowolony z postawy swojego zespołu był oczywiście szkoleniowiec Motoru II. – Młodzi chłopcy wnieśli naprawdę mnóstwo pozytywnej energii. Cieszy chociażby postawa Oskara Jeża, który miał czas dla siebie i pokazał kilka dobrych interwencji. A to przecież chłopak z 2007 rocznika. Cieszy to co się dzieje w drużynie, a młodzież wysyła naprawdę sporo pozytywnych komunikatów, jednym z najgłośniejszych w tym temacie jest na pewno Janek Wójcik – wyjaśnia Artur Bożyk.

Motor II Lublin – Świdniczanka Świdnik 2:0 (1:0)

Bramki: Wójcik, B. Zbiciak.

Motor II: Budzyński – P. Zbiciak, B. Zbiciak, Nowakowicz, Baryła, Wójcik, Wyjadłowski, Wędrocha, Szuta, Kosior, Białek oraz O. Jeż, Skorek, Rogala Aleksander, G. Nasalski, M. Nasalski, Gierała, Lemiecha, Wojtowicz.

Świdniczanka: Socha – Kanarek, Pielach, Koźlik, Szymala, zawodnik testowany, Sypeń, Skoczylas, Nawrocki, Zuber, Strug oraz Gosik, Kowalski, Ptaszyński, 2 zawodników testowanych, Pryliński, Greniuk.