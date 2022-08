Festiwal rzutów karnych w meczu Start Krasnystaw - Grom Różaniec i wyniki grupy II Hummel IV ligi

Od pierwszego gwizdka zanosiło się w Krasnymstawie na bardzo ciekawe zawody. Szybko okazję miał Dominik Skiba, a po drugiej stronie boiska groźny strzał oddal Jakub Stefan. Bramkarz gospodarzy zdołał jednak sparować piłkę na poprzeczkę. W 20 minucie goście jednak wyszli na prowadzenie. Piotr Kożuchowski nieprzepisowo zatrzymywał w swojej szesnastce Stefana i sędzia nie miał wątpliwości, że Grom zasłużył na rzut karny. Piłkę na „wapnie” ustawił Kamil Kaproń i otworzył wynik.

Nie minęło nawet 10 minut, a było po jeden. Sędzia znowu podyktował jedenastkę, którą tym razem na gola zamienił Dawid Sołdecki. Ostatni kwadrans pierwszej części zawodów to lepsza postawa przyjezdnych, którzy wypracowali sobie kilka kolejnych okazji, ale nie potrafili ich już zamienić na bramki.

Po przerwie dostali drugi rzut karny i znowu skutecznie egzekwował go Kaproń. Ostatnie słowo należało jednak do Startu, a konkretnie do Sebastiana Denkiewicza, który ustalił rezultat na 2:2.

Ciekawie było w Piotrowicach. POM Iskra do przerwy remisowała ze spadkowiczem z III ligi – Tomasovią 0:0. Lepiej w drugą część zawodów weszli niebiesko-biali, bo na listę strzelców wpisał się Damian Szuta. W 85 minucie przyjezdni mieli już w zapasie dwie bramki. Co prawda drużyna Zbigniewa Wójcika złapała jeszcze kontakt z rywalami, ale punktu już nie uratowała.

Premierowe zwycięstwo w sezonie 2022/2023 zanotowała Sparta Rejowiec Fabryczny, która ograła u siebie beniaminka z Obszy 3:0. Gospodarze do przerwy prowadzili „tylko” 1:0, ale w drugiej odsłonie wystarczyło 20 minut, żeby wynik był już znacznie lepszy. Gole dołożyli Aleksiei Piatrenka i Piotr Świeca i miejscowi ograli rywali 3:0.

Samodzielnym liderem została Stal Kraśnik. Piłkarze Daniela Szewca tym razem musieli się jednak bardziej postarać o wygraną z Granitem Bychawa. Do przerwy mieli w zapasie dwa trafienia, a po raz kolejny na listę strzelców wpisał się Jakub Zieliński. W drugiej połowie przyjezdni jednak odpowiedzieli i do końcowego gwizdka wynik był sprawą otwartą. Ostatecznie wszystkie punkty zostały jednak w Kraśniku. A niebiesko-żółci jako jedyni w grupie drugiej po trzech kolejkach mają na koncie komplet „oczek”.

WYNIKI 3. KOLEJKI GRUPY II

Start Krasnystaw – Grom Różaniec 2:2 (Sołdecki 28-z karnego, Denkiewicz 80 – Kaproń 20, 68-obie z karnych) * POM Iskra Piotrowice – Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:2 (Bartoszcze 88 – Szuta 63, Wójtowicz 85) * Gryf Gmina Zamość – Kryształ Werbkowice 2:0 (Kycko 31-z karnego, 65) * Stal Kraśnik – Granit Bychawa 2:1 (Zieliński 20, Zięba 42 – Gierowski 56) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Błękitni Obsza 3:0 (Starok 10, Piatrenka 58, Świeca 65).