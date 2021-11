Kryształ Werbkowice - Gryf Gmina Zamość 1:0, zmarnowana szansa Granitu Bychawa

To był pojedynek dwóch najlepszych snajperów grupy drugiej: Łukasza Struga i Dominika Skiby. Tak, jak w całym spotkaniu górą był drugi z zawodników, który w 31 minucie otworzył wynik, a w 89 upewnił się, że trzy punkty zabierze do domu Start.

– Po meczu mogę powiedzieć, że walka o to pierwsze miejsce w tabeli z jednej strony nas motywowała, a z drugiej trochę usztywniła. Chyba jednak za bardzo chcieliśmy. Mecz ze Startem był twardy i wyrównany, a do tego trzymający w napięciu. Zaczęliśmy bardzo dobrze. Mieliśmy szybko dwie sytuacje, bo Mateusz Misztal strzelił obok słupka, a później Łukasz Strug uderzył górą, ale super obronił bramkarz rywali. Straciliśmy gola przed przerwą i chcieliśmy wrócić do gry w drugiej połowie, ale czerwona kartka Sebastiana Janika nie pozwoliła nam już na stworzenie groźnych sytuacji – ocenia Łukasz Gieresz, trener Granitu.

Jedna bramka rozstrzygnęła starcie Kryształu Werbkowice z Gryfem Gmina Zamość. Obie drużyny miały swoje okazje, ale tę najlepszą wykorzystał Stanisław Rybka, który w 58 minucie wykorzystał rzut karny. I to wystarczyło, żeby gospodarze dopisali do swojego konta kolejne, trzy „oczka”.

– Bramkę straciliśmy po naszym rzucie rożnym i szybkiej kontrze rywali. Powinniśmy byli tę akcję przeciąć. Niestety, po raz kolejny zbieramy pochlebne recenzję za naszą grę i po raz kolejny kończymy bez punktów. Mamy problem ze zdobywaniem bramek, a to przekłada się na porażki. W spotkaniu z Kryształem wypracowaliśmy sobie dwie świetne okazje, a skończyliśmy z zerowym dorobkiem – mówi na klubowym portali Gryfa trener Sebastian Luterek.

Grom Różaniec przegrywał w Krasnobrodzie z Igrosem 0:1, ale po przerwie odwrócił losy spotkania i ostatecznie wygrał aż 5:1. Bez problemów pełną pulę w Siennicy Nadolnej wywalczyła Huczwa, która rozbiła Brata Cukrownika 4:0. Dwa trafienia zapisał na swoim koncie Jakub Cielebąk.

WYNIKI GRUPY II

Brat Cukrownik Siennica Nadolna – Huczwa Tyszowce 0:4 (Shmat 13, Cielebąk 38, 54, Lis 49) * Igros Krasnobród – Grom Różaniec 1:5 (Kołodziejski 24 – Przytuła 31-samobójcza, Chmura 64, Halych 68, Stefan 78, K. Działo 90+3) * Kryształ Werbkowice – Gryf Gmina Zamość 1:0 (Rybka 58-z karnego) * Granit Bychawa – Start Krasnystaw 0:2 (Skiba 31, 89) * Świdniczanka Świdnik – Stal Kraśnik 3:0 * Kłos Gmina Chełm – Hetman Zamość odwołany z powodu zagrożenia epidemicznego.