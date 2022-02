Wilga Garwolin – Świdniczanka 0:4. Defensywa była ważniejsza

Znowu ekipa ze Świdnika była skuteczniejsza po zmianie stron. Do przerwy miała w zapasie jedną bramkę.

Ponownie na listę strzelców wpisał się testowany skrzydłowy, który na dniach oficjalnie dołączy już do drużyny. W drugiej połowie bramkarza rywali pokonali jeszcze: Piotr Pacek, Sebastian Plesz i Hubert Kotowicz. Tym razem trener Gieresz zwracał jednak większą uwagę nie na działania w ataku, a na defensywę.

– Wynik oczywiście cieszy, ale w tej konkretnej grze skupialiśmy się tak naprawdę na realizacji założeń w fazie obrony. Tak wyglądał cały nasz mikrocykl, a wykonanie zadań podczas sparingu też oceniam dobrze. To kolejny mecz, który trzeba zaliczyć na plus, a do tego fajne zakończenie tygodnia pracy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że nadal sporo jest jeszcze do zrobienia – przekonuje trener Gieresz.

W sobotnim spotkaniu z powodu lekkiego urazu nie wziął udziału Sebastian Orzędowski. Nie zagrali jeszcze także: Bartłomiej Greniuk i Artur Sułek. Obaj powoli wracają jednak do gry. – Bartek jest już w treningu, ale uznaliśmy, że lepiej będzie, żeby w tym meczu jednak jeszcze nie brał udziału. Od następnego powinien być już w składzie. Po jego kontuzji nie ma już śladu. Jeżeli chodzi o Artura to na razie ćwiczy indywidualnie, ale zgodnie z planem powoli wraca do normalnych zajęć – wyjaśnia opiekun Świdniczanki.

I dodaje, że kadra jego drużyny nie jest jeszcze zamknięta. – Jeżeli ktoś wartościowy jeszcze by się pojawił, to nie wykluczamy transferów. Może jakieś kosmetyczne zmiany się pojawią. Na pewno jeszcze się nie zamykamy, a interesują nas zawodnicy ofensywni, którzy podnieśliby jeszcze jakoś zespołu, bądź młodzieżowcy, którzy docelowo stanowiliby o sile drużyny – mówi trener Gieresz.

Jego podopieczni w następną sobotę zmierzą się w Świdniku z występującą w lubelskiej klasie okręgowej Stalą Poniatowa. Tym razem sparing zaplanowano na godz. 14.

Wilga Garwolin – Świdniczanka Świdnik 0:4 (0:1)

Bramki: zawodnik testowany, Pacek, Plesz, Kotowicz.

Świdniczanka: Kowalczyk – Szymala, Pielach (46 Kopyciński), Kursa (46 Żmuda), Kowalski (46 Plesz), Sypeń (46 Śliwa), Stępień (70 Szymala), Kucybała (46 Sikora), Zuber (46 Szczerba), zawodnik testowany (46 Kotowicz), Milcz (46 Pacek).