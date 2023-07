Lublinianka odpowiedziała na wysoką porażkę z Ładą i wysoko pokonała POM Iskrę Piotrowice

Patryk Knapp jako jedyny wpisał się na listę strzelców w sparingu z Ładą. W sobotę ten sam zawodnik otworzył wynik przedostatniego test meczu. Jeden ze sprawdzanych graczy podwyższył prowadzenie gospodarzy w 20 minucie, ale za sprawą Oskara Wójcika odpowiedzieli goście. Po zmianie stron ekipa z Wieniawy miała sporo sytuacji, ale wykorzystała tylko dwie z nich. I ostatecznie pokonała rywali 4:1. A to na pewno dobry prognostyk przed nadchodzącym, nowym sezonem.

– Wiadomo, że Łada ma dużo doświadczenia, ale i jakości. Szybko straciliśmy też dwie bramki. Najpierw po rzucie rożnym, po chwili z karnego i zawody były błyskawicznie ustawione. Na dodatek spotkanie toczyło się w bardzo trudnych warunkach, podczas strasznej ulewy. Trzeba też przyznać, że po przerwie mogliśmy nawet wyrównać. Jednego gola zdobyliśmy, potem trafiliśmy w słupek, a w kilku innych sytuacjach zabrakło dostawienia stopy do piłki. Liczy się jednak to, co w sieci, a my przegraliśmy wysoko – ocenia środowe spotkanie z Ładą Marcin Zając.

W sobotę szkoleniowiec miał zdecydowanie więcej powodów do radości. – Wykreowaliśmy naprawdę bardzo dużo sytuacji i powinniśmy strzelić znacznie więcej niż cztery bramki. Zwłaszcza w drugiej połowie brakowało nam skuteczności. Cieszy jednak fakt, że cierpliwie konstruowaliśmy akcje i dochodziliśmy do sytuacji. Trzeba tylko poprawić się pod bramką przeciwnika. POM był dobrze zorganizowany i mądrze bronił. Szkoda też straconej bramki, ale na pewno to był pozytywny występ – wyjaśnia opiekun klubu z Wieniawy.

W sparingu znowu wzięła udział spora grupa testowanych piłkarzy. Na dniach rozmowy powinny być już finalizowane i przed ostatnim meczem kontrolnym – ze Stalą Poniatowa trener Zając chciałby mieć już gotową kadrę. Spotkanie z ligowym rywalem zostanie rozegrane w piątek, o godz. 17, na stadionie w Poniatowej.

Lublinianka – POM Iskra Piotrowice 4:1 (2:1)

Bramki: Knapp, Książek, zawodnicy testowany (2) – Wójcik.

Lublinianka: Kubacki – zawodnik testowany I, Szymecki (60 Misiurek), zawodnik testowany II, Duda (46 Wójtowicz), zawodnik testowany III (60 Żmuda), zawodnik testowany IV, (70 zawodnik testowany VI), Skrzypek (46 Książek), Knapp (46 Kołacz), Baran (60 K. Wadowski), zawodnik testowany V (60 Mazur), Skrzycki (46 zawodnik testowany VII), J. Wadowski (46 zawodnik testowany VIII).