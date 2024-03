Wraca Hummel IV liga. Czterech lub pięciu spadkowiczów, baraże o awans i magazyn w telewizji

W tym sezonie z ligą pożegnają się cztery zespoły. Kluby mają nadzieję, że numeru nie wywiną im jeszcze Orlęta Spomlek Radzyń Podlaski. Jeżeli biało-zieloni nie uratują ligowego bytu, to zwiększą liczbę spadkowiczów do pięciu.

Tabelę zamyka Grom Kąkolewnica, który na jesieni uzbierał ledwie siedem punktów. Na czerwono „świecą” się jeszcze: Granit Bychawa (10), Lublinianka (12) oraz Ogniwo Wierzbica (14). Tyle samo punktów co drużyna Karola Bujaka – 14 ma również Huragan Międzyrzec Podlaski, a 16 zgromadziła Stal Poniatowa. Ósmy Opolanin Opole Lubelskie wypracował sobie dziewięć „oczek” przewagi nad strefą spadkową.

Obecnie rywalizacja toczy się w gronie 18 zespołów. Tak samo będzie w sezonie 24/25, ale już po raz ostatni. W rozgrywkach 25/26 ma już uczestniczyć tylko 16 drużyn. W tym roku po raz pierwszy zostaną z kolei rozegrane baraże o awans do IV ligi. A wystąpią w nich zespoły, które w klasach okręgowych zajmą drugie lokaty.

– Mistrzowie okręgówek wywalczą bezpośredni awans, a wicemistrzowie zagrają w barażach. Gramy jeden mecz, bez rewanżów. Nie rozważamy też takiej kwestii, że ktoś nie będzie chciał grać. Na ten moment wiele drużyn, zwłaszcza spadkowiczów z czwartej ligi chciałoby szybko do niej wrócić – mówi Leszek Wójcik z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

A co się stanie w sytuacji, kiedy drugi zespół w tabeli nie będzie zainteresowany walką o awans? – W regulaminie nie ma żadnego zapisu mówiącego o tym, że prawo gry w barażach dostaną kolejne kluby w tabeli. Drugie miejsce, to drugie miejsce. Jak ktoś zrezygnuje, to w tej parze rywal dostanie wolny los. Nie spodziewamy się jednak takiej sytuacji, bo wydaje się, że w tym roku zainteresowanie awansem jest duże – dodaje Leszek Wójcik.

IV LIGA W TELEWIZJI

W rundzie jesiennej Lubelski Związek Piłki Nożnej, z każdej kolejki przeprowadzał transmisję jednego meczu na swoim kanale YouTube. Na wiosnę dalej będzie można oglądać wybrane spotkania w internecie, ale nie tylko tam. W poniedziałek lub wtorek w TVP 3 Lublin ma się pojawić magazyn ligowy Hummel IV ligi.

– Pierwszym etapem, który został już zrealizowany był zakup kamer i statywów. W najbliższym czasie przekażemy cały ten sprzęt do wszystkich osiemnastu klubów na zasadzie użyczenia. Kluby wyznaczą po jednej osobie odpowiedzialnej za nagranie i przesyłanie materiałów, które będą wykorzystane w programie. Dodatkowo przeszkolimy takie osoby z klubu. Oczywiście są to duże koszty całego przedsięwzięcia, które ponosił będzie związek – mówi prezes Zbigniew Bartnik na portalu LZPN.

– To nowość, a przez takie działania chcemy rozszerzyć informacje na temat rozgrywek i promować drużyny. Może uda się także zachęcić kolejnych sponsorów? Liczymy, że pokazując mecze zwiększymy popularność ligi i wszyscy na tym zyskają – dodaje Leszek Wójcik.