Janowianka wygrała w Rykach, czas chłodzić szampany

Jeżeli wśród naszych Czytelników, są właściciele sklepów spożywczych w Janowie Lubelskim, to spieszymy z informacją, że towarem, który na pewno będzie schodzić z półek w ciągu trzech najbliższych dni jest szampan. Nie ma się co dziwić, bo Janowianka prawdopodobnie już w środę wydostanie się z lubelskiej klasy okręgowej i awansuje do IV ligi.

Olbrzymi krok w tym kierunku podopieczni Ireneusza Zarczuka wykonali w sobotę w Rykach, gdzie pokonali miejscowy MKS Ruch 3:0. Janowianka dominowała na boisku i już w pierwszych minutach mogła zdobyć kilka bramek. Nie miała jednak szczęścia, bo piłka nie chciała wpaść do siatki Bartłomieja Kałaski. Później to gospodarze dwa razy groźnie się odgryźli, ale na posterunku był Marcin Lenart.

W drugiej połowie goście wreszcie znaleźli drogę do siatki i właściwą ścieżkę obrali aż trzykrotnie. Przewodnikami w tej drodze byli: Jurij Perin, Mariusz Pawełkiewicz i Robert Widz.

Zapewne już w środę Janów Lubelski zanurzy się w euforii związanej z awansem. Do spełnienia pragnień kibiców brakuje tylko punktu, który prawdopodobnie zostanie wywalczony właśnie w trakcie środowej rywalizacji z Turem Milejów. Można się cieszyć, że stanie się to na stadionie Janowianki. Miejscowi kibice bowiem zasługują na taką chwilę radości, jak nikt inny w tej lidze. Frekwencja na wielu meczach Janowianki jest imponująca i zapewne nawet w IV lidze fani tego klubu też będą liczącą siłą. (kk)

MKS Ruch Ryki – Janowianka Janów Lubelski 0:3 (0:0)

Bramki: Perin (53), M. Pawełkiewicz (58), Widz (70).

Ruch: Kałaska – Mateńka, Kuchnio (75 Piotrowski), Gąska, Głodek, Woźniak, M. Gałązka, Koźlak (70 Głodek), Oleksiuk (85 Jawoszek). Kryczka (60 Beczek), Bułhak

Janowianka: Lenart – Sadowski, Mulawa, M. Pawełkiewicz (89 Kowalczyk), Bodziuch (80 Szafraniec), Siudy (58 Eze), Birut, Dajos (63 W. Branewski), Perin (95 Gajur), A. Pawełkiewicz (72 Szymecki), Widz (77 Kamiński)

Żółte kartki: Bułhak, Koźlak – Mulawa, Eze, Dajos, Branewski, Kamiński. Sędziował: Piórkowski. Widzów: 150.