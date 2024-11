Polesie Kock dwa punkty za liderem, piorunujący finisz Hetmana Gołąb i reszta wyników lubelskiej okręgówki

Po czternastu kolejkach strata Polesia Kock do liderującego MKS Ruch Ryki wynosi zaledwie dwa punkty. Teoretycznie więc podopieczni Fabiana Cioka zimę mogą spędzić w fotelu lidera.

– Teraz to nie ma żadnego znaczenia. Myślę, że dopiero około 25. kolejki będą zapadać pierwsze rozstrzygnięcia. Na razie to nawet nie sprawdzam wyników innych drużyn. Grono kandydatów do czołowych miejsc jest bardzo duże. Jestem przekonany, że nie wszyscy wytrzymają tempo tego wyścigu i związaną z nim presję – przekonuje Fabian Ciok.

Jeszcze niedawno wydawało się, że ta presja pęta nogi piłkarzom z Kocka, którzy ostatnie domowe spotkania mieli nieco słabsze. W sobotę pokazali się już z dużo lepszej strony i pewnie ograli 3:0 POM Iskra Piotrowice. Wynik otworzył Arkadiusz Adamczuk, który wykorzystał znakomite podanie od Jana Sokoła.

Ten drugi był zresztą najlepszym zawodnikiem sobotniej rywalizacji, bo do asysty dołożył jeszcze dwa trafienia. Najpierw miało to miejsce w 38 minucie, kiedy dostawił nogę do dośrodkowania z bocznego sektora boiska. Natomiast tuż po godzinie gry wykorzystał idealne podanie od Jakuba Czechowskiego.

– Cieszę się z tego zwycięstwa, bo mieliśmy problemy kadrowe związane z chorobami. To sprawia, że trenujemy w kratkę, co utrudnia stabilizację formy – wyjaśnia Fabian Ciok.

O ile Polesie może być zadowolone ze swojej postawy w rundzie jesiennej, to piłkarze z Piotrowice zapewne czują spore rozczarowanie. Ekipa Grzegorza Fularskiego przed rozpoczęciem rozgrywek była postrzegana jako jeden z kilku kandydatów do awansu do IV ligi. Tymczasem POM prawdopodobnie zimę spędzi w dolnej połowie tabeli. Obecnie zajmuje dziesiąte miejsce i wiadomo, że niżej już nie spadnie. Może jednak jeszcze nieco poprawić swoją lokatę i przeskoczyć Unię Bełżyce. Z tym przeciwnikiem zagra w najbliższej kolejce, a zwycięstwo teoretycznie może dać wywindować zespół z Piotrowic nawet na siódmą pozycję.

Polesie Kock – POM Iskra Piotrowice 3:0 (2:0)

Bramki: Adamczuk (15), Sokół (38, 65).

Polesie: Kuźma – Sowiński, Niedziela, Gębal, Białek, Gliniak, Pikul, Sokół (80 Osik), Ciechański, Czechowski, Adamczuk.

POM: Adamczyk – Pioś, Orłowski, Bartoszcze, Wolanin, Mietlicki, Wójcik, Wałecki, Wójcik, Kowal, Drozd.

Sędziował: Ryba. Widzów: 50.

Piorunujący finisz Hetmana

Hetman Gołąb rozgromił LKS Wierzchowiska i wciąż może myśleć o włączeniu się do walki o awans do IV ligi

Wyniki: KS Cisowianka Drzewce – MKS Ruch Ryki (Oziemczuk 15-z karnego, Baran 20, Nowakowicz 90+4 – Bułhak 35) * Polesie Kock – POM Iskra Piotrowice 3:0 (Adamczuk 15, Sokół 38, 65) * Garbarnia Kurów – Stal Poniatowa 0:1 (Gąsiorowski 81) * Tur Milejów – Tarasola Cisy Nałęczów 1:0 (Gil 23) * Hetman Gołąb – LKS Wierzchowiska 6:0 (Grobel 20, Ćwik 36, Szymanek 40, Kłys 45, 56, 68) * Unia Bełżyce – Wisła II Puławy 3:0 (Suski 30, D. Pomorski 60, Parada 70) * Wisła Annopol – Sokół Konopnica 2:1 * LKS Kamionka – Trawena Trawniki 2:1 (Cybul 46, Woch 90 samobójcza – Bartosz 80).