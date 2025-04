Tur Milejów nabrał rozpędu. Wyniki lubelskiej klasy okręgowej

Tomasz Zając tchnął nowego ducha w zespół Tura Milejów. Przypomnijmy, że przejął on zespół w przerwie między rundą jesienną, a wiosenną i prowadzi go jako grający trener. Widać, młody szkoleniowiec dobrze przygotował swoich podopiecznych do pogoni za ligową czołówką, bo bilans wiosennych spotkań to komplet punktów, 20 zdobytych bramek i zaledwie trzy stracone. W efekcie Tur jest już wiceliderem rozgrywek i śmiało może myśleć o grze w IV lidze w przyszłym sezonie.

Trzeba pamiętać, że działacze Tura mocno pomogli Tomaszowi Zającowi, bo w zimie w drużynie doszło do poważnych wzmocnień, co znacznie poprawiło poziom sportowy drużyny. Widać to było w sobotni wieczór, kiedy KS Cisiowianka Drzewce nie miał zbyt wiele do powiedzenia na boisku w Milejowie.

Gospodarze prowadzenie objęli już w siódmej minucie, kiedy składna akcja całego zespołu zakończyła się dośrodkowaniem w pole karne. Tam najlepiej odnalazł się Brajan Fiedor, który strzałem głową dał miejscowym prowadzenie. Kolejny gol padł jeszcze przed przerwą za sprawą Jakuba Prylińskiego, który w 29 minucie świetnie wykorzystał rzut karny. 24-latek jest jednym z zimowych wzmocnień Tura, rundę jesienną spędził w Gromie Kąkolewnica. Warto jednak zauważyć, że w swojej karierze grał już na poziomie III ligi. Miało to miejsce w czasie jego występów w Wiśle Sandomierz.

Po zmianie stron wynik ustalił były gracz Cisowianki, Jakub Cielebąk. 22-latek w Drzewcach spędził dwa lata. Wcześniej grał w II-ligowym Górniku Łęczna czy występującej poziom niżej Avii Świdnik.

Tur Milejów – KS Cisowianka Drzewce 3:0 (2:0)

Bramki: Fiedor (7), Pryliński (29), Cielebąk (66).

Tur: Wawer – Fiedor (72 Leszczyński), Kowalski, Cielebąk (76 Suryś), Kucybała, Zając (76 Tulus), Kostiuk (83 Leszczyński), Niewiński (63 Sowa), Pryliński (83 Gil), Rod (87 Kocot), Szczerba.

Cisowianka: Saracen – Brzyski, Baran (82 Drozd), Skorek (63 Szczawiński), Rogala (46 Darmochwał), Nowakowicz (71 Gawlik), Szady (85 Kozak), Pięta, Kuciński (55 Iwanek), Oziemczuk (82 Żak), Kobus.

Żółte kartki: Zając, Niewiński, Rod – Skorek, Szady. Sędziował: Baran. Widzów: 200.

Wyniki: Unia Bełżyce – LKS Kamionka 1:0 (Bara 63 z karnego) * Tur Milejów – KS Cisowianka Drzewce 3:0 (Fiedor 7, Pryliński 29, Cielebąk 66) * MKS Ruch Ryki – Sokół Kopnica 3:2 (Gałązka 57, 71, 90+2 – Błażej Woźniak 63 samobójcza, Kałaska 72 samobójcza) * Garbarnia Kurów – Wisła Annopol 1:6 (Wałach 52 – Szczuka 18, 65, Koczwara 21, Szewc 27, Romański 45, Dziadowicz 76) * Trawena Trawniki – LZS Wierzchowiska 1:3 (Jeleniewski 27 – Korpacki 35, Jarosz 52, Pranagal 80) * Wisła II Puławy – Hetman Gołąb 1:2 (Rasiński 20, Capała 80) * Stal Poniatowa – Polesie Kock 0:1 (Michałów 69) * Tarasola Cisy Nałęczów – POM Iskra Piotrowice 1:4.