Po świąteczno-noworocznej przerwie zespoły wróciły do gry w Powiatowej Amatorskiej Lidze Futsalu

W Olimp Lidze Oldbojów w najciekawiej zapowiadającym się meczu niepokonane Dywany Łuszczów zmierzyły się z Kaladi Sport. Kiedy w piątej minucie z rzutu wolnego celnie przymierzył Mateusz Zawiślak wydawało się, że pójdzie zgodnie z planem. Tymczasem, lider zaczął tracić siły, miał tylko jednego zmiennika na zmianę. Częściowo wykorzystał to przeciwnik. W dziewiątej minucie, na skutek czterech fauli rywali, Kaladi miało dwa przedłużone rzuty karne. Na szczęście dla Dywanów, oba nie zostały wykorzystane. Przy pierwszym fatalnie przestrzelił Jarosław Komarzeniec. Przy drugim piłkę po uderzeniu Marcina Dalentki odbił bramkarz Piotr Zwierzański. Udało się dopiero przed końcem pierwszej połowy. Na kilkadziesiąt sekund przed przerwą Krzysztof Olender zmusił do kapitulacji golkipera Dywanów. Po zmianie stron, pomimo ciekawej gry z obu stron, wynik remisowy 1:1 nie uległ zmianie.

Komplet punktów zainkasowali oldboje Perły Progres. Najpierw rozgromili KS Niedrzwica aż 11:3, a cztery gole strzelił Tomasz Korona. Potem w zaległym spotkaniu pokonali JP Team 9:1. Tutaj hat-trickiem popisał się Rafał Dybała. Na trzy kolejki przed końcem rywalizacji mełgwianie mają stratę tylko trzech punktów do Dywanów. Tyle samo, czyli 16 „oczek” na swoim koncie ma Kaladi Sport. Chrapkę na włączenie się do walki o podium ewidentnie ma Pegimek, który po wygranej 3:2 z JP Team wskoczył do czołowej czwórki.

W Ibra Lidze Open zwraca uwagę pierwsza porażka obrońców tytułu Solidarności PZL. Było to spotkanie na szczycie. Dywany Łuszczów zwyciężyły 3:1. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko. Kluczową rolę w ekipie „Dywaników” odegrał Bartłomiej Barwiak, zdobywca dwóch bramek. Wynik na 3:1 ustalił Kamil Witkowski. Po tym meczu Solidarność i Dywany mają po jednej przegranej na koncie.

Liderem pozostał KS Albatros, który pokonał 2:1 Neo.Net. Rywale przycisnęli w końcówce napędzając rywalowi strachu. W 23 minucie Karola Grodzkiego do kapitulacji zmusił golkiper Piotr Urbańczyk.

W spotkaniach ekip z dołu tabeli górą były Klastmed i Sawa Okna Drzwi Kos-Wit. „Medyczni” choć przegrywali już z Creatio Team 0:2 potrafili jeszcze do przerwy doprowadzić do remisu. W drugiej połowie dzięki celnemu strzałowi Arkadiusza Bartnika po raz pierwszy w tym sezonie zainkasowali komplet punktów wygrywając 3:2. POM uległ ekipie Pawła Kasaka aż 1:8. Na tak wysoką wygraną przede wszystkim złożyły się hat-tricki Kasaka i Michała Gołębia.

Organizatorami 23. edycji rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku są Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku. Patronat honorowy sprawują Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik, a medialny Dziennik Wschodni.

Szczegółowe wyniki rozgrywek, tabele oraz klasyfikacje ligowe w ramach świdnickiej halówki, podobnie jak cotygodniowe „wyniki live” można śledzić na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl