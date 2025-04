Reprezentacja Polskich Pisarzy zagra z Austriakami na Wieniawie

Będzie to rewanż za spotkanie, które odbyło się 28 września ubiegłego roku na stadionie SC Red Star Penzing w Wiedniu. Wtedy, po niezwykle emocjonującym widowisku padł remis 3:3. Przy czym warto dodać, że trzykrotnie prowadzenie obejmowali Biało-Czerwoni, ale za każdym razem gospodarze doprowadzali do remisu. Był to wówczas pierwszy towarzyski mecz obu reprezentacji.

Teraz drużyny wystąpią na murawie stadionu najstarszego lubelskiego klubu czyli Lublinianki. Wydarzenie na stadionie Lublinianki będzie miało uroczystą oprawę. Przed jego rozpoczęciem, z uwagi na fakt, że są to oficjalne reprezentacje pisarzy Polski i Austrii, zostaną odegrane hymny państwowe.

Mecz zostanie rozegrany w formacie 2 x 45 minut. Wydarzenie swoim patronatem objęli: Konsul Honorowy Republiki Austrii w Lublinie Piotr Majchrzak oraz Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik.

Organizatorem spotkania jest stowarzyszenie Manufaktura Futbolu w Świdniku, a oficjalnym Partnerem Klub Sportowy Lublinianka, który bezinteresownie udostępnił obiekty na potrzeby rozegrania tego prestiżowego meczu łączącego świat literatury i sportu. Z całą pewnością ten bardzo miły gest przyczyni się do promocji lubelskiego klubu i dalszej budowy jego pozytywnego wizerunku w środowisku sportowym oraz literackim.

- Móc zagrać na stadionie z tak bogatą historią i tradycją, który swego czasu gościł takie znakomitości polskiego futbolu jak między innymi Włodzimierz Lubański czy trener Kazimierz Górski, to będzie wielka sprawa oraz bezcenne przeżycie dla „ludzi pióra” i jednocześnie futbolowych pasjonatów - przyznaje świdniczanian Jacek Kosierb, który jest wicekapitanem i jednym z najbardziej doświadczonych kadrowiczów.

- Zapraszamy całe rodziny na to wiekopomne wydarzenie. W przerwie meczu dla najmłodszych zorganizujemy wykonywanie rzutów karnych z upominkami od reprezentacji – dodaje Kosierb.

W koszulce z Orłem na piersi występuje od 2015 roku.

Reprezentacja Polskich Pisarzy skupia pisarzy i artystów. Założona została w 2012 roku przez Zbigniewa Masternaka, prozaika, autora scenariuszy filmowych i reportażystę, który jako kapitan wystąpił we wszystkich dotychczasowych 199 meczach „ludzi pióra”. Jest nie tylko rekordzistą pod względem rozegranych spotkań, ale także zdobytych bramek. Obecnie ma ich 210. Reprezentacja Polskich Pisarzy ma na swoim koncie wicemistrzostwo Europy zdobyte w 2012 roku oraz brązowe medale wywalczone na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy w Berlinie.

Biało-Czerwoni co roku rozgrywają zarówno w Polsce jak i za granicą szereg meczów i turniejów towarzyskich, pokazowych oraz charytatywnych. Łączą sportową pasję z promowaniem literatury.

Warto wybrać się na stadion w niedzielne wczesne popołudnie. Zapowiadają się nie lada emocje. Zważywszy na fakt, że w obu reprezentacjach, zarówno Polski jak i Austrii, wystąpią pisarze mający za sobą futbolową przeszłość, o wysoki poziom sportowy widowiska możemy być spokojni.