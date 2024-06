Euro 2024: Punkt Polaków w meczu o honor

Choć zdecydowanym faworytem do zwycięstwa byli „Trójkolorowi” to w szóstej minucie to Polacy mogli wyjść na prowadzenie. Ładną zespołową akcję napędził wychowanek TOP 54 Biała Podlaska Sebastian Szymański. Piłka trafiła do Piotra Zielińskiego, a ten mocnym strzałem sprawdził refleks Mike’a Maingana. Chwilę później w odpowiedzi z dość ostrego kąta po podaniu od Ousmane Dembele uderzał Theo Hernandez, a zastępujący między słupkami Wojciecha Szczęsnego Łukasz Skorupski odbił piłkę na rzut rożny. W 15 minucie po rzucie rożnym piłka trawiła do Kacpra Urbańskiego. Młody napastnik strzelił celnie, ale zbyt lekko. Cztery minuty później prosta strata Jakuba Kiwiora dała kontrę „Trójkolorowym”. Ngolo Kante świetnie podał do Dembele, a tego zatrzymał odważnym wyjściem Skorupski. W 34 minucie Polacy mieli najlepszą szansę przed przerwą. Po dośrodkowaniu Zielińskiego Lewandowski główkował minimalnie niecelnie. W odpowiedzi kilka chwil później z narożnika pola karnego strzelał Mbappe, a Skorupski wyciągnął się jak struna i odbił futbolówkę do boku.

Po zmianie stron Francuzi przejęli inicjatywę i w 56 minucie otrzymali rzut karny. Na prawym skrzydle z piłką rozpędził się Dembele i będąc w naszym polu karnym został nieprzepisowo zatrzymany przez Jakuba Kiwiora. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Mbappe i otworzył wynik spotkania. Kwadrans przed końcem meczu sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny dla Polski po tym jak Dayot Upamecano sfaulował wprowadzonego z ławki Karola Świderskiego. Do rzutu karnego podszedł Lewandowski i przegrał pojedynek z Mainganem. Na szczęście dla nas bramkarz Francuzów przed interwencją wyszedł przed linię bramkową i arbiter zarządził powtórkę. Tym razem „Lewy” już się nie pomylił i trafił na 1:1 ustalając przy tym wynik wtorkowego spotkania.

Francja – Polska 1:1 (0:0)

Bramki: Kylian Mbappe (56-karny) – Lewandowski (80-karny).

Francja: Maignan – Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez – Kante (61 Griezmann), Tchouameni (81 Fofana), Rabiot (61 Camavinga) – Dembele (86 Kolo Muani), Mbappe, Barcola (61Giroud).

Polska: Skorupski – Bednarek, Dawidowicz, Kiwior – Frankowski, S. Szymański (68 Świderski), Moder, Urbański, Zieliński, Zalewski (68 Skóraś) – Lewandowski.