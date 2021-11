Robert Lewandowski o krok od zdobycia Złotej Piłki

Przypomnijmy, że "Ballon d'Or" bo tak w oryginale nazywa się Złotą Piłkę to najstarszy i najbardziej prestiżowy plebiscyt w świecie futbolu. Nagroda wręczana jest od 65 lat, Jednak w roku 2020 kapituła zrezygnowała z wyboru najlepszego piłkarza roku, zwracając uwagę na sezon przerwany przez pandemię koronawirusa. I właśnie wtedy głównym kandydatem do zwycięstwa był… Robert Lewandowski.

W tegorocznym głosowaniu na najlepszego piłkarza świata brało udział 185 jurorów, będących przedstawicielami światowych mediów sportowych. Każdy z nich wybierał pięciu spośród 30 nominowanych piłkarzy, przyznając im kolejno sześć, cztery, trzy, dwa i na koniec jeden punkt.

W czołowej trójce oprócz Roberta Lewandowskiego znalazł się Jorginho – mistrz Europy i zwycięzca Ligi Mistrzów z Chelsea Londyn), a także Leo Messi, który w 2021 roku poprowadził Argentynę do zwycięstwa w Copa America, a po mistrzostwach zamienił FC Barcelonę na Paris Saint Germain. Lewandowski wyprzedził reprezentanta Włoch, ale niestety przegrał z argentyńskim gwiazdorem. – Uważam Robert , że zasłużyłeś w zeszłym roku na otrzymanie Złotej Piłki. Wszystkiemu zaszkodziła pandemia, ale moim zdaniem Ty też powinieneś mieć tę nagrodę w domu – powiedział Leo Messi odbierając nagrodę dla najlepszego piłkarza świata w 2021 roku. – To co najważniejsze w 2021 roku udało mi się zdobyć w czerwcu. Jestem szczęśliwy z tego, że tu jestem i są ze mną moi przyjaciele. Dla Messiego to już siódma Złota Piłka w karierze, a Lewandowski jako pierwszy Polak w historii zajął miejsce w pierwszej dwójce plebiscytu Złotej Piłki. Wcześniej na trzecim miejscu znaleźli się Kazimierz Deyna (1974) i Zbigniew Boniek (1982).

Niejako ”na pocieszenie” kapitan reprezentacji Polski został okrzyknięty najlepszym napastnikiem 2021 roku. W poprzednim sezonie Polak pobił historyczny rekord Gerda Muellera, strzelając swojego 41 gola w jednym sezonie Bundesligi. Wraz z Bayernem Monachium sięgnął po Klubowe Mistrzostwa Świata, Superpuchar Niemiec oraz mistrzostwo kraju. – Bardzo dziękuję mojej mamie, siostrze, oczywiście mojej żonie, a także kolegom z drużyny – podkreślał ze sceny Lewandowski. W trakcie ceremonii przygotowano także sklejkę 10 najlepszych goli Roberta Lewandowskiego. – Gdybym musiał wybrać, wybrałbym bramkę z kibicami na trybunach. Nie jest łatwo grać bez nich. Chciałbym podziękować fanom, trudno się gra bez nich, dlatego też robię to co robię, bo wtedy stają się wyjątkowe. Zarówno ja, jak i oni dzielimy miłość do piłki nożnej – dodał nasz rodak.

W poniedziałkowy wieczór wręczono też po raz trzeci w historii Złotą Piłkę w kategorii kobiet. Otrzymała ją Alexia Putellas, hiszpańska zawodniczka Barcelony. Z kolei najlepszym zawodnikiem do lat 21 został jej rodak i również piłkarz Barcelony – Pedri. Natomiast nagroda Lwa Jaszyna dla najlepszego bramkarza w 2021 roku otrzymał Gianluigi Donnarumma.

Złota Piłka mężczyzn

Lionel Messi (Argentyna/Paris Saint-Germain) * 2. Robert Lewandowski (Polska/Bayern Monachium) * 3. Jorginho (Włochy/Chelsea) * 4. Karim Benzema (Francja/Real Madryt) * 5. Ngolo Kante (Francja/Chelsea) * 6. Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United) * 7. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool) * 8. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City) * 9. Kylian Mbappe (Francja/Paris Saint-Germain) * 10. Gianluigi Donnarumma (Włochy/Paris Saint-Germain)

Złota Piłka kobiet

Alexia Putellas (Hiszpania/Barcelona) * 2. Jennifer Hermoso (Hiszpania/Barcelona) * 3. Sam Kerr (Australia/Chelsea) * 4. Vivianne Miedema (Holandia/Arsenal) * 5. Lieke Martens (Holandia/Barcelona) * 6. Christine Sinclair (Kanada/Thorns) * 7. Pernille Harder (Dania/Chelsea) * 8. Ashley Lawrence (Kanada/PSG) * 9. Jessie Fleming (Kanada/Chelsea) * 10. Fran Kirby (Anglia/Chelsea).

Najlepszy zawodnik do lat 21

Pedri (Hiszpania/Barcelona) * 2. Jude Bellingham (Anglia/Borussia Dortmund) * 3. Jamal Musiala (Niemcy/Bayern Monachium) * 4. Nuno Mendes (Portugalia/PSG) * 5. Mason Greenwood (Anglia/Manchester United) * 6. Bukayo Saka (Anglia/Arsenal) * 7. Florian Wirtz (Niemcy/Bayer Leverkusen) * 8. Ryan Gravenberch (Holandia/Ajax Amsterdam) * 9. Jeremy Doku (Belgia/Rennes), 9. Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund).

Nagroda Lwa Jaszyna