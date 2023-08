Grom Różaniec - Victoria Łukowa 2:2, karne 4:2. Nowy trener z pierwszym sukcesem

Sawczuk przez wiele lat związany był z Olimpiakosem Tarnogród, a ostatnio pracował w Relaksie Księżpol. Kiedy jednak otrzymał ofertę z wyższej ligi nie wahał się zbyt długo. – Objąłem zespół w poprzednim tygodniu i tak naprawdę zdążyłem poprowadzić dwa treningi i do tego zagrać jeden mecz sparingowy [z LKS Brzyska Wola wygrany 7:0 – red] – mówi Siergiej Sawczuk, nowy trener Gromu. – Dlaczego zdecydowałem się na pracę w Różańcu? – Wcześniej pracowałem w klasie A, a wiadomo, że zamojska klasa okręgowa to wyższy poziom. Do tego nie na darmo nazywana jest „najciekawszą ligą świata”– uśmiecha się szkoleniowiec.

Dowodzona przez Sawczuka ekipa z Różańca w niedzielnym finale Pucharu Starostów w powiecie biłgorajskim pokonała na swoim stadionie Victorię Łukowa po rzutach karnych, bo w regulaminowym czasie był remis 2:2. – To był bardzo ciężki mecz. Przegrywaliśmy do przerwy 0:1, a w drugiej połowie rywale zdobyli kolejne gole. Jednak w końcówce udało nam się doprowadzić do remisu. A w rzutach karnych pokazaliśmy stuprocentową skuteczność i wykorzystaliśmy wszystkie jedenastki – opisuje Sawczuk.

W najbliższy weekend Grom rozegra pierwszy mecz o punkty w sezonie 2023/2024. Jakie cele postawiono przed nowym trenerem? – Naszym celem będzie koncentracja na każdym najbliższym meczu. Nie wybiegamy daleko w przyszłość tylko będziemy skupiać się na każdym kolejnym rywalu. Przychodząc do Gromu znałem prawie wszystkich zawodników. Trzon zespołu po spadku został zachowany co nie oznacza, że drużyna nie wymaga wzmocnień. Chciałbym, aby do drużyny trafiło trzech, czterech nowych zawodników, którzy zwiększą rywalizację w walce o miejsce w wyjściowym składzie – kończy nowy opiekun spadkowicza.

Ruchu kadrowe w Olimpiakosie i Huczwie

Robert Klecha został nowym trenerem drużyny seniorów Olimpiakosu Tarnogród i będzie łączył dowodzenie drużyną z jednoczesną grą. – Robert jest wychowankiem Olimpiakosu. W naszym zespole występuje nieprzerwanie od sezonu 2018/ 2019. W latach 2014 – 2018 grał w Victorii Łukowa. Robert pełnił już funkcję trenera drużyny seniorów w sezonie 2011/2012, kiedy to klub zmagał się z dużymi problemami kadrowymi – informuje w specjalnym komunikacie klub z Tarnogrodu.

Z kolei nowym zawodnikiem Huczwy Tyszowce został Yurii Savytskyi, który ostatnio reprezentował barwy Hetmana Zamość. Z klubem dowodzonym przez trenera Przemysława Siomę żegna się za to bramkarz Karol Krawczyk, którego wypożyczenie z Tomasovii Tomaszów Lubelski dobiegło końca. Warto zaznaczyć, że popularny „Loczek” w swoim ostatnim występie w barwach Huczwy zdobył gola z rzutu karnego przeciwko Pogoni 96 Łaszczówa w finale Pucharu Starostów w powiecie tomaszowskim i zapewnił jej triumf w tych rozgrywkach.

PUCHAR STAROSTÓW – FINAŁ POWIATU BIŁGORAJSKIEGO

Grom Różaniec – Victoria Łukowa 2:2 (karne 4:2)

Bramki dla Gromu: Volodymyr Halych (70, 82).

Grom: Markowicz, Bukowiński, Konopka, Przybysławski, Lis, Kozyra, Halych, Kaproń, Padiasek, Puchacz, Kwiatkowski oraz Uchman.

PUCHAR STAROSTÓW 2023 – komplet wyników

POWIAT BIŁGORAJSKI

Runda wstępna: Piast Babice – Relax Księżpol 2:5 * Cosmos Józefów – Olimpiakos Tarnogród 4:5. Ćwierćfinały: Tanew Majdan Stary – Błękitni Obsza 3:0 (na boisku 3:4, zweryfikowany ze względu na występ nieuprawnionego zawodnika z drużynie Błękitnych) * Relax Księżpol – Grom Różaniec 1:1, karne 4:5 * Metalowiec Goraj – Olimpiakos Tarnogród 0:1 * Huragan Chmielek – Victoria Łukowa 0:6. Półfinały: Grom – Tanew 2:0 * Huragan – Victoria 0:6. Finał: Grom – Victoria 2:2, karne 4:2.

POWIAT HRUBIESZOWSKI

Półfinały: Andoria Mircze – wolny los * Huragan Hrubieszów – Unia Hrubieszów 3:1 * Finał: Andoria – Huragan 2:0.

POWIAT TOMASZOWSKI

Ćwierćfinały: Orkan Bełżec – Graf Chodywańce 5:1 * Granica Lubycza Królewska – Pogoń 96 Łaszczówka 0:3 * Korona Łaszczów – Perła Telatyn 9:0 * Sparta Wożuczyn – Huczwa Tyszowce 1:4 * Półfinały: Orkan Bełżec – Pogoń 96 Łaszczówka 0:8 * korona Łaszczów – Huczwa Tyszowce 1:2. Finał: Pogoń – Huczwa 0:1

POWIAT ZAMOJSKI

Runda wstępna: Orion Jacnia – Omega Stary Zamość 3:8 * Hetman Zamość – Potok Sitno 0:2 * Ćwierćfinały: Sokół Zwierzyniec – Potok Sitno 0:3 (walkower) * BKS Bodaczów – Delta Nielisz 5:1 * Alwa Brody Małe – Sparta Łabunie 1:4 * Omega Stary Zamość – Olimpia Miączyn 3:1. Półfinały: Potok – Omega 2:2, karne 2:3 * Bodaczów – Sparta 1:1, karne 5:3. Finał: Bodaczów – Omega 2:1.