AZS AWF Biała Podlaska musi wypełnić lukę na skrzydle

Zgodnie z wytycznymi ZPRP klub, który chce grać na zapleczu PGNiG Superligi, musi funkcjonować jako spółka akcyjna lub z ograniczoną odpowiedzialnością. Stąd powstanie nowej spółki, które właścicielem jest KS AZS AWF Biała Podlaska.

Daje to możliwość m. in. używania nazwy AZS AWF, loga z akademickim gryfem i biało-zielonych barw. Takie rozwiązanie otrzymało pozytywną opinię Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Prezesami spółki zostali Mariusz Lichota, dotychczasowy prezes AZS AWF oraz Sebastian Paszkowski. W skład zarządu weszli też przedstawiciele AWF i miasta Biała Podlaska.

Od 8 sierpnia akademicy przygotowują się do rozgrywek. Z zespołem pożegnał się lewoskrzydłowy Przemysław Urbaniak, który odszedł do Arged KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Do Kąt Wrocławskich przeniósł się bramkarz Krzysztof Ostrowski, a Wiktor Sałuda do Orląt Zwoleń. Z kolei lewy rozgrywający Michał Olichwiruk zakończył karierę z powodów zdrowotnych. Nowymi twarzami w AZS AWF są lewy rozgrywający Daniel Szendzielorz z SMS Kwidzyn, środkowy rozgrywający Olaf Wojnecki i bramkarz Wiktor Kwiatkowski, obaj z SMS Płock oraz dwaj wychowankowie Olimpii Biała Podlaska – 18-latkowie: obrotowy Artur Konieczny i grający na lewym skrzydle Michał Kozłowski.

– Z pewnością liga będzie mocniejsza niż w minionym sezonie. Trzeba będzie zapełnić lukę po odejściu Przemka Urbaniaka. Sam będę mniej przebywać na boisku, dam szansę innym zawodnikom na rozegraniu – tłumaczy trener Marcin Stefaniec.

W okresie przygotowawczym akademicy rozegrają kilka gier kontrolnych. Na 20 sierpnia zaplanowany został turniej w Białej Podlaskiej z udziałem gospodarzy oraz Orląt Zwoleń i AZS UMCS Lublin. Cztery dni później bialczanie pojadą do Puław na sparing z Azotami. 26 sierpnia, ponownie w Białej Podlaskiej, AKPR AZS AWF zmierzy się z Warmią Olsztyn i KPR Padwą Zamość. Na 2 września zaplanowany został wyjazdowy dwumecz z KPR Legionowo. Na zakończenie gier kontrolnych bialczanie wyjadą na turniej do Końskich. Wystąpią tam również miejscowy SPR, GROT Blachy Pruszyński Anilana Łódź i AZS AGH Kraków.

– Każdy kolejny mecz w lidze będzie dla nas ważny. Chcemy uplasować się w górnej części tabeli. Czy uda się ugrać coś więcej, zobaczymy po pierwszej rundzie – zapowiada trener Stefaniec.