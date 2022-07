Bramkarz żegna się z AZS AWF Biała Podlaska, młodzież w natarciu

Po trzech latach występów w zespole z Białej Podlaskiej Ostrowski wziął rozbrat z drużyną AZS AWF. Razem z równie doświadczonym Łukaszem Adamiukiem i najmłodszym z kadry golkiperów Emilem Wiejakiem tworzyli zgrany tercet i przyczynili się do bardzo dobrego wyniku akademików w minionym sezonie.

W debiutanckich rozgrywkach I ligi centralnej AZS AWF uplasował się na wysokim trzecim miejscu tuż za zwycięzcą ARGED KPR Ostrovią Ostrów Wielkopolski i KPR Legionowo. Warto dodać, że na pożegnanie sezonu, w ostatniej kolejce, bialczanie pokonali mistrza ligi 31:28. Był to ostatni mecz Ostrowskiego w akademickich barwach.

Miejsce doświadczonego golkiera zajmie Wiktor Kwiatkowski. 19-latek jest wychowankiem klubu MDK Bartoszyce i absolwentem Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce Płock. W zakończonym sezonie Kwiatkowski razem ze swoim zespołem zajął szóste miejsce w rozgrywkach I ligi, w grupie C. Między słupkami płockiej bramki wystąpił 16 razy. Udowodnił, że nie tylko potrafi bronić ale także umie rzucać do siatki przeciwników. Był autorem sześciu trafień. W przeszłości nowy bramkarz AZS AWF powoływany był na specjalistyczną konsultację bramkarską. Podnosił na niej swoje umiejętności pod okiem m.in. Sławomira Szmala.

Na rozegraniu kibice w Białej Podlaskiej oglądać będą w akcji kolejnego 19-latka – Daniela Szendzielorza. To wielokrotny reprezentant kadry narodowej juniorów. Jest wychowankiem MKS Grudziądz, a ostatnie trzy lata grał w SMS ZPRP Kwidzyn. W minionych rozgrywkach szczypiornista wystąpił w we wszystkich 22. spotkaniach I ligi, w grupie A. Do bramki rywali trafił 56 razy. Rozgrywający dysponuje bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, ma 199 cm wzrostu. W swoim sportowym życiorysie ma także udział w PGNiG Summer Superlidze czyli rozgrywkach piłki ręcznej na plaży.

Kolejnym nowym graczem na rozegraniu będzie trzeci z 19-latków. To Olaf Wojnecki, absolwent SMS ZPRP w Płocku. W jego barwach w minionych rozgrywkach wystąpił w 17 meczach. Ma na koncie 61 bramek. Nabytek bialczan jest tegorocznym brązowym medalistą mistrzostw Polski juniorów w barwach macierzystego klubu Wisły Płock. Drużyna z Mazowsza powtórzyła wynik sprzed roku. Wojnecki miał znaczący wkład w ten sukces.