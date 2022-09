Piłkarze ręczni AZS AWF Biała Podlaska wygrali turniej w Końskich

Towarzyskie granie w Końskich było ostatnim sprawdzianem przed startem nowego sezonu. Drużyna trenera Marcina Stefańca mierzyła się z beniaminkiem I ligi centralnej Grot Blachy Pruszyński Anilaną Łódź oraz: SPR Końskie i AZS AGH Kraków (obie I liga, grupa D). Bialczanie mogą zaliczyć swoje występy do bardzo udanych. Odnieśli trzy cenne zwycięstwa, wszystkie pokaźnych rozmiarów: z SPR 32:20, z Anilaną 28:22 i z AZS AGH 33:21 i oczywiście okazali się najlepsi w całym turnieju.

– Pod względem sportowym zrobiliśmy ciekawy wynik notując trzy wygrane. Patrząc na naszą grę są jeszcze rzeczy do poprawy. Musimy popracować nad większym zrozumieniem i współpracą w obronie i ataku pozycyjnym. Czas będzie działał na naszą korzyść. Mamy nowych zawodników, którzy potrzebują grać jak najwięcej, aby zgrać się z drużyną – mówi trener Marcin Stefaniec.

Sporą stratą w kadrze akademików jest odejście Przemysława Urbaniaka do beniaminka PGNiG Superligi Arged KPR Ostrovii Ostrów Wielkopolski. Nowe twarze w ekipie trenera Stefańca to: lewy rozgrywający Daniel Szendzielorz z SMS Kwidzyn, środkowy rozgrywający Olaf Wojnecki i bramkarz Wiktor Kwiatkowski, obaj z SMS Płock.

– Wszyscy dobrze wkomponowali się do zespołu. Każdy z nich daje jasne sygnały, że chce grać jak najwięcej. Wszyscy mają wysokie aspiracje, brakuje im jednak doświadczenia, co jest zrozumiałe z racji młodego wieku. Już w trakcie sezonu będziemy nadrabiać te zaległości – zapowiada opiekun bialczan.

W sobotę, o godzinie 18, w hali przy ul. Marusarza, rywalem akademików będzie Zagłębie Sosnowiec. – Przeciwnik to nie jest słaby zespół. Nie będzie to łatwy mecz. Zrobimy wszystko aby komplet punktów został w Białej Podlaskiej – mówi Stefaniec. Z jakimi planami akademicy przystępują do rywalizacji w I lidze centralnej? – Na tym poziomie nie ma słabych zespołów. Ciężko będzie powtórzyć wynik z ostatniego sezonu czyli trzecie miejsce. Jeśli się uda – będzie to sukces. Chcemy być w górnej części tabeli. Na początek skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Chcemy wygrać z Zagłębiem – dodaje bialski szkoleniowiec.

WYNIKI TURNIEJU W KOŃSKICH

SPR Końskie – AZS AWF Biała Podlaska 20:31 * AZS AWF Biała Podlaska – Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 28:22 * AZS AWF Biała Podlaska – AZS AGH Kraków 33:21 * SPR Końskie – AZS AGH Kraków 31:30 * SPR Końskie – Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 31:27 * AZS AGH Kraków – Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź 21:30. Klasyfikacja końcowa: 1. AZS AWF Biała Podlaska, 2. SPR Końskie, 3. Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź, 4. AZS AGH Kraków.