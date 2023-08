KPR Padwa Zamość wzmocniona pięcioma zawodnikami i z nową prezes

26-letni środkowy rozgrywający jest wychowankiem Czarnych Regimin, skąd przeniósł się do juniorów Wisły Płock. W 2016 roku rozpoczął przygodę w Superlidze, w drużynie Gwardii. W minionych rozgrywkach zagrał w 26 spotkaniach ligi zawodowej. Zdobył 21 bramek. Skuteczność rzutową zanotował na poziomie 45 procent. Ogółem, w barwach zespołu z Opola wystąpił w 192 meczach Superligi, w których 238 trafiał do siatki rywali. Zagrał również w sześciu spotkaniach Pucharu EHF, w których rzucił dwa gole. Był etatowym wykonawcą rzutów karnych. Przez kilka lat stanowił o sile Gwardii. Występował także w młodzieżowej reprezentacji Polski. Ma na koncie wiele sukcesów. Z Czarnymi Regimin zdobył złoty i srebrny medal mistrzostwach Polski młodzików. Z zespołem z Płocka, w 2014 roku, świętował mistrzostwo kraju juniorów młodszych, a w 2015 i 2016 - mistrzostwo Polski juniorów. W barwach Gwardii, w 2019 roku, wywalczył brązowy medal PGNiG Superligi. Z Politechniką Opolską akademickie mistrzostwo Polski w 2019 i 2023 roku. W tegorocznych zawodach otrzymał tytuł najlepszego zawodnika AMP.

Na prawym rozegraniu w Padwie występował będzie Eryk Pstrąg. To kolejny zawodnik z przeszłością w Superlidze. Ma 19 lat, pochodzi z położonego w Borach Tucholskich Czerska i jest wychowankiem miejscowego Borowiaka. Od 2019 roku był zawodnikiem SMS Kwidzyn. Wystąpił też w barwach Wybrzeża Gdańsk podczas mistrzostw Polski juniorów młodszych w 2020 roku, a rok później w MP juniorów. Grając w I lidze w SMS prezentował się bardzo dobrze, był jednym z najskuteczniejszych zawodników swojego zespołu. Zostało to zauważone i w 2022 zdolny rozgrywający przeniósł się do Piotrkowianina Piotrków Trybunalski, w PGNiG Superlidze. W zakończonych rozgrywkach zagrał w 13 meczach ligi zawodowej, zdobywając 23 bramki. Nowy nabytek KPR Padwa jest też zawodnikiem młodzieżowej reprezentacji Polski.

Na środku rozegrania kibice w Zamościu zobaczą kolejnego nowego piłkarza. To Kamil Szeląg (19 lat). Jest wychowankiem Kusego Kraków. W sezonie 2015/2016 zdobył srebrny medal Ogólnopolskiego Turnieju „Szczypiorniak na Orlikach”, a w sezonie 2018/2019 - kolejne srebro, tym razem podczas Pucharu ZPRP Młodzików w Obornikach Wielkopolskich. Z juniorami Górnika Zabrze, w 2021 roku, świętował mistrzostw Polski juniorów młodszych i został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju finałowego. Zaczął też uczestniczyć z treningach pierwszego zespołu z Zabrza, który występuje w PGNiG Superlidze. W 2023 został mistrzem Polski juniorów. Jednocześnie występował w drugiej drużynie Górnika, w II lidze. W minionym sezonie w 16 meczach tego szczebla rozgrywek zdobył 119 bramek, a jego zespół zajął pierwsze miejsce. Ogółem, w barwach Górnika, w 44 meczach II ligi trafiał do siatki przeciwników 270 razy.

Do kadry KPR Padwy dołączyli również dwaj lewoskrzydłowi. Pierwszy to Adam Konkel z Warmii Olsztyn, dokąd przeprowadził się w 2020 roku z Sokoła Kościerzyna. Rok później awansował z Warmią do I ligi centralnej. W minionym sezonie zagrał w 24 spotkaniach, w których zapisał na koncie 55 goli. W sumie w drużynie z Olsztyna wystąpił w 49 meczach, zdobył 126 bramek. Konkel pochodzi z Kartuz na Kaszubach, jest wychowankiem tamtejszej Cartusii. Jako junior grał w Conradzie i Wybrzeżu, w Gdańsku.

Drugim nowym graczem na lewym skrzydle jest Antoni Maciąg (19 lat). To wychowanek AZS UMCS Lublin. Z tym klubem dwukrotnie zdobywał tytuł króla strzelców II ligi (sezony 2020/2021 i 2021/2022). W minionych rozgrywkach zagrał w 20 meczach I ligi, zdobył 125 bramek i zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji strzelców.

KPR Padwa przygotowuje się do nowego sezonu pod okiem dotychczasowego trenera Zbigniewa Markuszewskiego. Pierwszy mecz kontrolny rozegra 9 sierpnia, na wyjeździe z Grupą Azoty Unia Tarnów (drużyna z PGNiG Superligi). 12-13 sierpnia weźmie udział w turnieju w Mielcu, a 26 sierpnia w Memoriale Henryka Grabczaka w Zamościu.

Mają nowego prezesa

Została nim Marta Hacia-Szubartowicz. Nowa szefowa zamojskiego klubu zadebiutuje w piłce ręcznej. Karierę zawodową rozpoczęła w branży obrotu wierzytelnościami - pracowała w kancelarii prawniczej. Obecnie działa w branży transportu kolejowego - w PKP LHS. Hacia-Szubartowicz zastąpiła na stanowisku prezesa Sławomira Tóra.

Były sternik KPR Padwa pozostał w zarządzie zamojskiego klubu. Sławomir Tór jest od dawna związany z piłką ręczną oraz Padwą. Najpierw był wyróżniającym się zawodnikiem - zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów w 1981 roku - następnie był trenerem i działaczem sportowym. Od 2006 roku pełnił funkcję wiceprezesa MKS Padwa Zamość, a w latach 2022-2023 prezesa zarządu KPR Padwa Zamość.

Drugim członkiem zarządu będzie nadal Szymon Fugiel. Funkcje tę sprawuje od 2022 roku. Wiele lat grał w Padwie, był kapitanem zespołu. Po sezonie 2022/2023 zakończył sportową karierę. Na co dzień jest fizjoterapeutą i właścicielem LEVEL UP Fizjoterapia.