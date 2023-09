Padwa Zamość gotowa do ligowej rywalizacji

W półfinale przeciwnikiem zamościan był AZS UW Warszawa. Rywal występuje w I lidze regionalnej. Spotkanie toczyło się pod dyktando podopiecznych trenera Zbigniewa Markuszewskiego. Padwa miała przewagę nad gospodarzami turnieju, zarówno w ataku, jak też w obronie. - Zdecydowanie górowaliśmy nad tym zespołem, zarówno w ataku, jak i w obronie. Wynik też to odzwierciedla. Był to dla nas bardzo wartościowy sprawdzian - ocenia drugi trener Padwy Wiesław Puzia.

Oprócz zamościan w zawodach wystąpiły również drużyny Anilany Łódź i Mazura Sierpc. Ten półfinał wygrali łodzianie 33:32, mimo że po pierwszej połowie przegrywali już 14:18. Takie rozstrzygnięcie sprawiło, że przeciwnikiem ekipy z Zamościa w finale był zespół Anilany. Tutaj nie było już tak dobrze. Tym razem górą byli łodzianie, którzy wygrali 32:20. Taki wynik sprawiał, że zamościanie zakończyli występ w stolicy na drugim miejscu. - Z Anilaną zagraliśmy bardzo słabo. Przede wszystkim grzeszyliśmy brakiem skuteczności, bo oddaliśmy ponad 50 rzutów, a zdobyliśmy tylko 20 bramek. Zespół z Łodzi pokazał nam nasze słabości. Najsłabiej wyglądaliśmy pod względem skuteczności, bo doprowadzaliśmy do sytuacji rzutowych, te sytuacje były, natomiast nie zostały one wykorzystane. Jest to dla nas materiał do przemyśleń i dalszej pracy - podsumował turniej trener Puzia.

Turniej w Warszawie zakończył cykl gier kontrolnych w letnim okresie przygotowawczym. Już w weekend KPR Padwa rozpocznie nowy sezon. Pierwsze spotkanie o punkty zamościanie rozegrają w niedzielę, 10 września, o godzinie 19. Przeciwnikiem będzie beniaminek I ligi centralnej SMS ZPRP I Kielce.

Wyniki KPR Padwy zamośc podczas turnieju w Warszawie

Półfinał

KPR Padwa Zamość – AZS UW Warszawa 33:21 (17:7)

KPR Padwa: Kozłowski 1, Gawryś, Dragan - Szymański 9, Puszkarski 4, Małecki 4, Konkel 3, Czerwonka 2, Szeląg 2, Pstrąg 2, Olichwiruk 2, Morawski 2, Maciąg 1, Skiba 1, Kłoda, Adamczuk.

Drugi półfinał

Anilana Łódź – Mazur Sierpc 33:32 (14:18)

Finał

KPR Padwa Zamość – Anilana Łódź 20:32 (11:17)

KPR Padwa: Kozłowski, Gawryś, Dragan - Pstrąg 6, Szymański 4, Szeląg 2, Małecki 2, Adamczuk 2, Morawski 2, Czerwonka 1, Skiba 1, Maciąg, Puszkarski, Kłoda, Olichwiruk, Konkel.