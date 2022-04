Znakomity występ KMKS Kraśnik w 1/16 finału mistrzostw Polski juniorek młodszych

Umożliwiły im to zwycięstwa w meczach z MKS Brodnica i Suzuki Korona Handball Kielce. Szczególnie emocjonująca była potyczka z tym pierwszym przeciwnikiem, zakończona zwycięstwem kraśniczanek 31:30. Jeszcze 3 min przed końcem zawodniczki KMKS przegrywały 30:29, ale sytuacja zmieniła się po dwóch trafieniach Zuzanny Kurlej. Była ona zresztą najlepszą szczypiornistką tego spotkania i mecz zakończyła z 10 bramkami na koncie. Kraśniczanki swój awans do 1/8 finału przypieczętowały dzień później, kiedy pokonały 29:20 zespół gospodyń. Największy udział w tym zwycięstwie ponownie miała Zuzanna Kurlej, która zdobyła aż 13 bramek. Jedyną porażkę KMKS poniósł ostatniego dnia zmagań, w spotkaniu ze Zgodą Ruda Śląska, z którą przegrał aż 21:35. Ten wynik nie miał jednak znaczenia dla losów awansu do kolejnej fazy krajowego czempionatu. Turniej 1/8 finału zostanie rozegrany w Radomiu w dniach 22-24 kwietnia, a zagrają w nim jeszcze MKS PR Gniezno, PreZero APR Radom i UKS Szczypiorniak Gdańsk.

Sztuka awansu nie udała się za to MKS Lublin. Podopieczne Małgorzaty Roli były gospodarzem zmagań, ale nie wykorzystały przewagi własnego parkietu i zajęły trzecie miejsce. W dużej mierze zadecydowała o tym porażka w inauguracyjnym występie, w którym rywalem był MKS Karczew. Lublinianki przegrały 21:24, choć sam mecz był bardzo wyrównany. Najlepszą zawodniczką gospodyń była Hanna Napora, która w tej rywalizacji zdobyła 5 bramek. Ostatecznie, podopieczne Małgorzaty Roli szanse na awans do kolejnej rundy straciły w drugim swoim występie, kiedy zostały rozgromione 18:38 przez SMS Kusy Kraków. Mimo niekorzystnego wyniku, należy podkreślić dobry występ Laury Puchacz, która zaliczyła 3 trafienia. Ostatni mecz z UKS 50 Białystok miał już tylko prestiżowe znaczenie. Gospodynie wygrały aż 37:18, a duży udział w tym triumfie miała Napora. Młoda lublinianka zdobyła 6 bramek. Do kolejnej fazy awansowały zespoły z Krakowa i Karczewa.