MKS Funfloor Lublin zaprezentował się kibicom przed sezonem 2024/2025 [zdjęcia]

Środowe Wydarzenie odbyło się w salonie Audi Centrum Lublin przy ulicy Piaseckiej 12 w Świdniku.

Dla fanów lubelskich szczypiornistek była to wspaniała okazja, aby zebrać pamiątkowe autograty i zrobić sobie zdjęcia ze swoimi idolkami. Zanim jednak do tego doszło nastąpiła oficjalna prezentacja sztabu szkoleniowego i zawodniczek. - Bardzo dziękujemy kibicom za to, że są z nami. Dziękujemy też władzom miasta. Już teraz możemy zagwarantować wielkie emocje, jakie daje przecież piłka ręczna. Jestem przekonana, że ten sezon będzie bardzo ciekawy i zapraszam serdecznie na halę Globus i mecze wyjazdowe - powiedziała w trakcie prezentacji drużyny Edyta Majdzińska, trenerka MKS Funfloor. - Niedawny Memoriał trenera Edwarda Jankowskiego to był dopiero początek tego, co chcemy pokazać w tym sezonie. Wierzę i jestem pewna, że stać nas na wiele więcej. I tak jak mówiła nasza trenerka zapraszamy kibiców na nasze mecze - dodała Daria Szynkaruk, kapitan lubelskiej drużyny.

Pierwszy ligowy mecz zawodniczki MKS Funfloor zagrają 14 września w Kaliszu z tamtejszą Energą Szczypiorno.