Wygrana na pożegnanie. Polski z podniesioną głową kończą grę na mistrzostwach świata

To był jeden z lepszych występów reprezentacji Polski w ostatnich latach. I chociaż obie ekipy nie miały już szans na dalszą grę w czempionacie globu, to pokonanie silnej europejskiej reprezentacji trzeba docenić. Zwycięstwo zostało odniesione w imponującym stylu, bo Biało-Czerwone przeważały przez zdecydowaną większość poniedziałkowej rywalizacji.

Kibiców w Lublinie ten triumf powinien cieszyć jeszcze mocniej, bo spory w nim udział miała szczypiornistka MKS FunFloor Perła, Romana Roszak. Lubelska rozgrywająca zdobyła 6 bramek i w ten sposób zapewniła sobie tytuł najskuteczniejszej zawodniczki naszej kadry w tym turnieju. To spore zaskoczenie, bo przekonania do niej nie miał nawet Arne Senstad, który w pierwszych dwóch spotkaniach rzadko korzystał z jej usług. W meczu z Czarnogórą o jedno trafienie lepsza od Roszak była tylko Aleksandra Rosiak, która jeszcze w poprzednim sezonie grała w klubie z hali Globus. Z innych szczypiornistek Perły, do siatki w poniedziałek trafiła jeszcze Oktawia Płomińska, która skończyła mecz z dwoma bramkami. Pozostałem, czyli Marta Gęga, Joanna Szarawaga i Kinga Achruk, zakończyły rywalizację bez zdobyczy bramkowej.

Polki ostatecznie ukończyły rywalizację w swojej grupie na czwartym miejscu, wyprzedzając Słowenia i Czarnogórę. To bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że do mistrzostw dostały się dzięki dzikiej karcie. W klasyfikacji generalnej pozostawiły jednak za swoimi plecami kilka solidnych ekip, w tym m.in. Chorwację czy Słowację.

Turniej w Hiszpanii wszedł w decydującą fazę. Wczoraj rozegrano pierwsze ćwierćfinały, w którym zmierzyły się Dania z Brazylią i Hiszpania z Niemcami. Oba mecze zakończyły się po zamknięciu wydania naszej gazety. Dzisiaj o awans do półfinału powalczą natomiast Francja z Szwecją oraz Reprezentacja Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej z Norwegią. Wszystkie mecze będą pokazywane na sportowych antenach Polsatu.

Polska - Czarnogóra 33:28 (16:9)

Polska: Płaczek, Maliczkiewicz – Rosiak 7, Roszak 6, Balsam 5, Matuszczyk 4, Nocuń 4, Nosek 3, Płomińska 2, Kobylińska 1, Niewiadomska 1, Zimny, Gęga, Górna, Szarawaga, Achruk,

Czarnogóra: Babović, Rajcić, Nenezić - Brnović 6, Malović 5, Ujkić 4, Pavicević 4, Grbić 3, Corović 3, Pletikosić 1, Asanin 1, Premović 1, Radicević, Mugosa, Ramusović, Vukcević.

Sędziowały: Paloantoni i Garcia (obie Argentyna).

Pozostałe wyniki: Serbia – Słowenia 31:25 * Reprezentacja Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej – Francja 28:33.

Francja 5 10 134-100 Reprezentacja Rosyjskiej FPR 5 7 143-129 Serbia 5 6 124-125 Polska 5 4 120-131 Słowenia 5 3 123-131 Czarnogóra 5 0 115-143

Awans do ćwierćfinałów: Francja, Reprezentacja Rosyjskiej FPR.