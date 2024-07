Azoty Puławy przygotowują się do nowych rozgrywek Orlen Superligi

Dla sześciokrotnych brązowych medalistów kraju będzie to wyjątkowy rok. Umowę o współpracy z puławskim klubem rozwiązała Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. Po zakończeniu sezonu 2023/2024 ze sztabu szkoleniowego odszedł trener Siergiej Bebeszko, trener bramkarzy Valentyn Koszowy oraz masażysta Michał Majcher. Rozwiązano również kontrakty z rozgrywającym Rafałem Przybylskim, bramkarzem Mateuszem Zembrzyckim i skrzydłowym Kamilem Koniecznym. Dodatkowo umowy wygasły: Deividasowi Virbauskasowi, Vladislavowi Ostroushce oraz Dawidowi Fedeńczakowi. Z Azotami rozstał się także obrotowy Ivan Burzak. Obowiązki trenera powierzono Patrykowi Kuchczyńskiemu, dotychczasowemu asystentowi trenera Bebeszki. Drugim szkoleniowcem, odpowiedzialnym także za pracę z bramkarzami, został Piotr Dropek.

W kadrze piątej drużyny ostatnich rozgrywek będzie tylko dwóch nowych zagranicznych piłkarzy. To rozgrywający reprezentacji Bośni i Hercegowiny, Dean Sesić oraz skrzydłowy Gruzin Giorgi Dikhaminjia. Pierwszy to czterokrotny mistrz tego kraju, pięciokrotny zdobywca Pucharu, brązowy medalista mistrzostw Słowenii. Urodzony w 1996 roku w Banja Luce występuje na prawym rozegraniu. Nowy zawodnik puławskiego zespołu mierzy 194 cm i waży 103 kg. W latach 2022-2024 reprezentował barwy HC Ohrid, w Macedonii Północnej. Kontrakt został podpisany na dwa lata. Z kolei Dikhaminjia to 27-latek, prawoskrzydłowy Ostatnio występował w HK FCC Mesto Lovosice, w Czechach. Dikhaminjia urodził się 21 czerwca 1997 roku, mierzy 188 cm i waży 88 kg.

Do składu Azotów weszli też wychowankowie, niektórzy z nich byli już szerokiej kadrze w minionych rozgrywkach, nie otrzymywali jednak od trenera Bebeszki zbyt wielu minut do gry. W obecnej sytuacji zapewne się to zmieni. „Młode wilczki” to m.in. Jan Antolak, Jakub Bereziński, Karol Przychodzeń, Ignacy Jaworski, Tobiasz Górski, Mikołaj Urbanek. Zmianie uległy też priorytety. - Nadal szukamy sponsora tytularnego. Rozmawiamy z kilkoma firmami w tej sprawie - zapowiada prezes puławskiego klubu Jerzy Witaszek.

Drużyna została zgłoszona do rozgrywek pod starą nazwą czyli Azoty Puławy. To ma się jednak zmienić. - Jeśli nasz dotychczasowy sponsor nie zdecyduje się na ponowne podjęcie współpracy, będziemy zmuszeni do zmiany. Tak też się stanie, kiedy nie uda nam się pozyskać nowego sponsora strategicznego. Wsparcie finansowe klubu piłki ręcznej w Puławach jest pilnie potrzebne - mówi Witaszek.

Póki co, w poniedziałek drużyna na dobre rozpoczyna przygotowania do nowego sezonu. - Za nami już trzy dni wstępnych przygotowań do pracy. Zawodnicy przeszli specjalistyczne badania w Lublinie oraz nasze wewnętrzne w Puławach. W sobotę mieliśmy już pierwsze wspólne spotkanie i lekki trening. Od poniedziałku będziemy pracować już dwa razy dziennie, na własnych obiektach. W pierwszy weekend sierpnia zagramy u siebie z Padwą Zamość, czeka nas też turniej w Legionowie oraz sparing ze Stalą Mielec - mówi Piotr Dropek, drugi trener Azotów.

W związku z kłopotami finansowymi i mocno przebudowaną kadrą zmienił się cel stawiany przed drużyną. - Interesuje nas przed wszystkim zakwalifikowanie do play-off - zapowiada prezes.

Inauguracja rozgrywek 2024/2025 Orlen Superligi zaplanowana została na ostatni weekend wakacji czyli 31 sierpnia - 1 września.

Kadra Azotów Puławy na sezon 2024/2025

Bramkarze: Wojciech Borucki, Zurabi Tsintsadze, Kacper Oroń;

Lewe skrzydło: Piotr Jarosiewicz, Tobiasz Górski, Maciej Ponikowski;

Lewe rozegranie: Kacper Adamski, Jan Antolak, Kuba Bereziński;

Środek rozegrania: Maciej Zarzycki, Łukasz Gogola, Mikołaj Urbanek, Gustaw Kowalik;

Prawe rozegranie: Dean Sesić, Marek Marciniak;

Prawe skrzydło: Giorgi Dikhaminjia, Karol Przychodzeń;

Obrotowy: Kelian Janikowski, Ignacy Jaworski.

Trener: Patryk Kuchczyński. II trener i trener bramkarzy: Piotr Dropek. Opieka medyczna: Andrzej Karpiński