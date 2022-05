KS Azoty Puławy podpisał nową umowę z Grupą Azoty

– Dziękuję za dotychczasowe sponsorowanie klubu, bez którego nie osiągnęlibyśmy sukcesów sportowych oraz nie zbudowalibyśmy marki klubu rozpoznawanej w całej Europie. Cieszę się, że nasz główny partner, czyli Grupa Azoty Puławy, postanowił kontynuować współpracę z klubem. Jest to niezwykłe wyróżnienie oraz nobilitacja dla całej społeczności tworzącej klub. Nowa umowa pozwoli nam w odpowiedni sposób przygotować się do kolejnych sezonów superligi, rozgrywek europejskich, a także walki w rozgrywkach pucharowych – powiedział Jerzy Witaszek, cytowany przez klubowy portal.

Członkowie zarządu Grupy Azoty Puławy otrzymali także odznaczenia – złotą odznakę „Zasłużony dla KS Azoty-Puławy” oraz specjalnie przygotowane gadżety klubowe. Z kolei Jerzy Witaszek odebrał z rąk prezesa Grupy Azoty Puławy Tomasza Hryniewicza gratulacje za brązowy medal.

Również odchodzący zawodnicy otrzymali złote odznaki, a do tego pamiątkowe gadżety, które wręczył przewodniczący Rady Nadzorczej klubu Wiktora Cwynara. W gronie odznaczonych znaleźli się: Andrii Akimenko, Łukasz Rogulski, Dawid Dawydzik, Aliaksandr Bachko, Antoni Łangowski i Paweł Podsiadło oraz Wojciech Gumiński. Akimenko przenosi się do Dinama Bukareszt, Rogulski do AEK Ateny, Dawydzik do Orlen Wisły Płock, Bachko do Górnika Zabrze, a Łangowski wraca do Gwardii Opole.

Nowym zawodnikiem Azotów będzie za to 24-letni obrotowy z Chorwacji Roko Trivcović. Zawodnik podpisał dwuletni kontrakt. Dotychczas grał w dziewiątej drużynie ligi chorwackiej RT Trogir. W 23 spotkaniach zdobył 112 bramek. Jak na pozycję, na której występuje, to i tak dobry wynik. Właśnie pozycja na kole będzie największym wyzwaniem dla prezesa Witaszka i sztabu szkoleniowego. Odeszli bowiem dwaj bardzo dobrzy obrotowi, bo za takich uważani byli Dawydzik i Rogulski. Jest tu jeszcze Ukrainiec Iwan Burzak, który dołączył do zespołu w trakcie sezonu. Mówi się o pozyskaniu obrotowego Torus Wybrzeża Gdańsk Keliana Janikowskiego.

Do kadry Azotów wejdzie reprezentant Polski, rozgrywający Kacper Adamski oraz hiszpański środkowy Ignacio Vallesa. Jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie klub poinformował o pozyskaniu Rosjanina Dmitrija Korniewa. Czy będzie grał w Puławach, okaże się niebawem. Do składu włączeni zostali także wychowankowie: Jan Antolak i Tobiasz Górski. Mówi się też o zainteresowaniu prawoskrzydłowym Zagłębia Lubin Markiem Marciniakiem.

Vive trafiło na Veszprem

Węgierski Telekom Veszprem będzie przeciwnikiem Łomży Vive Kielce w półfinale Final Four Ligi Mistrzów. Telekom jest znany zawodnikom z Kielc, oba zespoły w obecnym sezonie rywalizowały w fazie grupowej. To wymagający przeciwnik. Kibice doskonale pamiętają, niezwykle dramatyczne spotkanie w finale Ligi Mistrzów. Kielczanie odrobili wówczas stratę dziewięciu goli, doprowadzili do rzutów karnych, które rozstrzygnęli na korzyść. Turniej Final Four LM zostanie rozegrany 18-19 czerwca w Lanxess Arenie, w Kolonii. W drugiej parze spotkają się zwycięzcy ostatnich dwóch edycji LM FC Barcelona i THW Kiel.