Nowi w kadrze

Burzak to 23-letni obrotowy, uczestnik zakończonych w niedzielę mistrzostw Europy na Słowacji i Węgrzech. Kontrakt z zawodnikiem został podpisany na 1,5 roku. Reprezentant Ukrainy ma 200 cm wzrostu i waży 106 kg. Podczas ME zdobył trzy bramki: dwie w meczu z Francją i jedną z Serbią. Ostatnio występował w Motorze Zaporoże. Wcześniej grał także w ZTR Zaporoże. Obrotowy ma się pojawić na zajęciach 2 lutego.

Od nowego sezonu piłkarzem Azotów będzie Rosjanin Dmitry Kornev (29 lat). To prawoskrzydłowy, który podpisał trzyletni kontrakt. Zawodnik Czechowskich Niedźwiedzi brał udział z reprezentacją Rosji w ME. W meczu z Polską, zakończonym remisem 29:29, zdobył dwie bramki. Rosjanin osiem razy trafiał do siatki rywali. Nowy skrzydłowy mierzy 186 cm i waży 78 kg, zastąpi Andriia Akimenkę, który odchodzi do Dinama Bukareszt.

Azoty mają za sobą grę kontrolną. Puławianie zagrali w Mielcu sparing 4 x 15 minut z zespołem Handball Stal Mielec. Wynik: 31:25 dla drużyny z Puław.