Pod koszami Dziennika Wschodniego: 4te Piętro wykonało pokonało The Reds

LNBA: AT Vision XCamper i Angry Dogs stworzyli fantastyczne widowisko, które zakończyło się zwycięstwem AT Vision

W pierwszej połowie lekką przewagę mieli zawodnicy Angry Dogs. W drugiej połowie jednak do głosu doszli koszykarze AT Vision XCamper, którzy prowadzili już nawet różnicą 12 pkt. Nie oznaczało to jednak końca emocji, bo Angry Dogs byli już bardzo blisko doprowadzenia do remisu. Ostatecznie skończyło się na punkcie różnicy na korzyść AT Vision. Duża w tym zasługa Rafała Sidora, który skompletował double-double. Zdobył on 16 pkt i zebrał 10 piłek. Warto też wspomnieć o 11 pkt Bartłomieja Sadło, który przy okazji trafił 3 razy za 3 pkt. W Angry Dogs wyróżnił się natomiast Piotr Wolak, który zdobył 24 pkt.