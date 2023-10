Polonika Boxing Night. Już w czwartek w Lublinie

To z pewnością będzie bardzo ciekawy wieczór przy Al. Zygmuntowskich. Polonika Boxing Night nie jest może jeszcze imprezą o wypracowanej renomie, to jednak w dość krótkim czasie udało się do Lublina zaprosić naprawdę duże nazwiska w krajowym boksie.

Przede wszystkim do naszego województwa zawita Krzysztof Włodarczyk, który będzie specjalnym gościem podczas imprezy. Popularny „Diablo” to przecież mistrz świata organizacji WBC oraz IBF. Lista walk pięściarza pochodzącego z Warszawy jest bardzo długa. W sumie w zawodowym ringu stoczył aż 67 pojedynków, z czego wygrał aż 62. Jego debiut miał miejsce w 2000 roku, kiedy w Elblągu pokonał Bułgara Andreia Georgieva. Legendą obrosły chociażby jego pojedynki ze Stevem Cunninghamem. Najpierw na warszawskim Torwarze wywalczył pas mistrza IBF, aby kilka miesięcy później stracić go w rewanżu w katowickim Spodku. Wielki moment przeżył też w 2011 roku, kiedy w Australii rozbił miejscową gwiazdę Danny Greena.

Włodarczyk wówczas przegrywał u wszystkich sędziów, ale w 11 rundzie niespodziewanie znokautował przeciwnika i obronił pas mistrza świata WBC. Stracił go dopiero w Moskwie w 2014 roku, kiedy przegrał z Grigorijem Drozdem. W ostatnich latach Włodarczyk walczy już głównie w Polsce i pokonuje przeciętnych rywali. Nic jednak dziwnego, ten wielki mistrz ma już 42 lata. Błysk w jego oku nadal jest obecny, o czym może przekonać się Brazylijczyk Fabio Maldonado, z którym „Diablo” zmierzy się w sobotę w Jastrzębiu-Zdroju.

Legenda boksu będzie uważnie obserwować swoje koleżanki i kolegów. W karcie walk w oczy rzuca się zwłaszcza nazwisko Eweliny Pękalskiej. 37-latka w 2021 roku sięgnęła po tytuł mistrzyni Europy EBU. Wprawdzie 12 miesięcy później przegrała z Włoszką Stephanie Silvą, to jednak ten tytuł pozostaje największym osiągnięciem w karierze Pękalskiej.

Co ciekawe, na galę Polonika Boxing Night wstęp jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować jako kibic na stronie internetowej gali pod adresem polonikaboxing.pl/kibic. Start imprezy zaplanowany jest na godz. 18.