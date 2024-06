Polscy siatkarze grają z Brazylią w ćwierćfinale Ligi Narodów

Drugi raz z rzędu Final Eight Ligi Narodów odbędzie się w Polsce. Rok temu najlepsze zespoły po turniejach kwalifikacyjnych grały w Gdańsku, w tym roku rywalizować będą w Atlas Arenie, w Łodzi. Tytułu broni reprezentacja Polski, która w finale pokonała Amerykanów. Obecnie siatkarze USA nie awansowali do najlepszej ósemki, są za to inne bardzo dobre drużyny.

Na solidnego przeciwnika, już w ćwierćfinale, trafili Biało-Czerwoni. Z Brazylią, bo o niej mowa, siatkarze Nikoli Grbicia, przegrali w jednym z turniejów kwalifikacyjnych. Będzie to także powtórka starcia obu drużyn z ubiegłego roku. Wówczas, także na tym samym etapie, Polacy zmierzyli się z zespołem z Ameryki Południowej. W czwartkowy wieczór będzie zatem okazja do rewanżu za tegoroczną przegraną w LN.

Selekcjoner Polski wybrał 17 siatkarzy, którzy przed własną publicznością mają powalczyć o medal w tegorocznej edycji LN. Dla Serba będzie to też czas decyzji. Szkoleniowiec wybierze bowiem dwunastkę, która będzie miała za zadanie wywalczyć medal podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Kadra reprezentacji Polski mężczyzn na turniej finałowy Ligi Narodów w Łodzi:

Rozgrywający: Marcin Janusz, Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz;

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Aleksander Śliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal;

Atakujący: Bartosz Kurek, Łukasz Kaczmarek, Bartłomiej Bołądź;

Środkowi: Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Norbert Huber;

Libero: Jakub Popiwczak, Paweł Zatorski.

Terminarz turnieju finałowego Ligi Narodów siatkarzy:

Czwartek (27 czerwca): Japonia – Kanada (godzina 17) * Polska – Brazylia (20) * piątek (28 czerwca): Włochy – Francja (17) * Słowenia – Argentyna (20) * sobota (29 czerwca), półfinały: Włochy/Francja - Słowenia/Argentyna (17) * Polska/Brazylia - Japonia/Kanada (20) * niedziela (30 czerwca): mecz o 3. miejsce (17) * finał (20).