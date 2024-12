Przed nami jubileuszowy XXX Bieg Sylwestrowy Nałęczów-Sao Paulo

Bieg Sylwestrowy Nałęczów Sao-Paulo już od 30 lat odbywa się na ternie Parku Zdrojowego w Nałęczowie i jest najprawdopodobniej ostatnimi zawodami biegowymi na świecie w starym, a pierwszymi w Nowym Roku. Wszystko dlatego, że start odbywa się punktualnie o godzinie 23.55.

Sponsorem głównym biegu jest firma DOLMAX sp. z.o.o działająca na rynku energetycznym od 1989 roku. Z kolei organizatorami tegorocznego biegu są: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Bank Spółdzielczy w Nałęczowie, Fundacja Lubelski Fundusz Lokalny w Nałęczowie, Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie, Sanatorium Uzdrowiskowe Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie, Sanatorium Uzdrowiskowe Rolnik, Grupa Antykwariuszy Lubelskich, ULKS Agro Natura Nałęczów, LUXMED spółka z o.o oraz profesor Stanisław Leon Popek. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Nałęczowa Wiesław Pardyka.

Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ze względu na swój piękny jubileusz. – Trzydzieści lat naszego biegu minęło bardzo szybko. Pamiętam, że w pierwszej edycji wystartowało siedem osób włącznie ze mną – wspomina Stanisław Marzec, legendarny biegacz i współorganizator biegu, który wygrał zresztą pięć razy.

Trasa biegu Nałęczów-Sao Paulo od lat pozostaje niezmienna i przebiegać będzie alejami Parku Zdrojowego oraz ulicami tej urokliwej miejscowości. Ci, którzy mają lepszą kondycję mogą wystartować w biegu na dystansie sześciu kilometrów. Natomiast krótsza trasa liczyć będzie dwa kilometry. Organizatorzy zaplanowali również wyścigi Nordic Walking na tych samych trasach. Największą atrakcją, a zarazem ozdobą sylwestrowego biegu jest udział przebierańców (odbędzie się na dystansie dwóch lub sześciu kilometrów). Tam najważniejszy nie jest uzyskany czas lecz pomysłowość biegowej kreacji, za którą uczestnicy zostaną nagrodzeni po obradach specjalnie zwołanej komisji.

Wciąż można zapisywać się do udziału w ostatniej w 2024 roku sportowej imprezie. (numer telefonu 885 682 304). Wpisowe wynosi 50 złotych dla dorosłych i 30 złotych dla młodzieży do 18 roku życia (niepełnoletnie osoby muszą jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania biegania oraz zgodę na udział rodzica/opiekuna). Biuro zawodów, zakwaterowanie, wyżywienie oraz wręczenie nagród odbędzie się w internacie, przy ul. Spółdzielczej 17 w Nałęczowie przy tamtejszej szkole podstawowej. W dniu biegu biuro będzie czynne od godz. 17, do godz. 23.

A jak na kilka dni przed startem prezentuje się obsada nałęczowskiego biegu?

– Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy jeszcze kilka dni do Sylwestra, a na liście jest już blisko 150 osób. Mogę śmiało powiedzieć, że obsada tegorocznego, jubileuszowego biegu będzie bardzo mocna. Nie zabraknie pięciokrotnego zwycięzcy i triumfatora sprzed roku czyli Andrzeja Starzyńskiego, a kroku dotrzymać mu będzie chciał Sylwester Lepiarz, który wygrywał nasz bieg dwukrotnie. Swój udział w zawodach potwierdził także ponad 70-letni Eugeniusz Jankowski, który na 30. edycji opuścił tylko dwie i jest pod tym względem absolutnym rekordzistą. Dodam też, że z roku na rok kategoria M70 się rozrasta i obecnie mamy w niej na liście startowej aż siedmiu zawodników – mówi Marzec, który sam rozważa udział w zawodach.

– Zapisy na bieg potrwają niemal do ostatnich chwil przed jego startem. I przyznam szczerze, że mocno bije się z myślami czy nie stanąć na starcie. Chyba wypadałoby uświetnić 30. edycję uczestnictwem w zawodach. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i znów będziemy świadkami wspaniałej sportowej rywalizacji prawdziwych sportowych pasjonatów, którzy chcą wejść w Nowy Rok biegowym krokiem – kończy Marzec.