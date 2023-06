Ruszyły zapisy do Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Świdnik na początek, finał w Lublinie

Organizatorem zawodów jest Fundacja Rozwoju Lubelskiej Siatkówki im. Tomasza Wójtowicza. Podobnie, jak przed rokiem najpierw zostaną rozegrane cztery turnieje eliminacyjne.

Pierwszy odbędzie się 2 lipca w Świdniku (Park Avia przy ul. Fabrycznej). Później do rywalizacji zawodnicy przystąpią 22 lipca w Międzyrzecu Podlaskim (boiska plażowe zlokalizowane przy ZPO nr. 3 przy ul. Zarówie 86). Kolejne imprezy zaplanowano na sierpień. Najpierw w Janowie Lubelskim (kompleks Zoom Natury zlokalizowany przy ul. Świerdzowej 41 – 5 sierpnia), a następnie w Chełmie (boiska zlokalizowane przy miejskiej hali sportowe, znajdującej się przy ul. Granicznej 2a –19 sierpnia)

Turniej finałowy zostanie rozegrany 2 września w Lublinie, na boiskach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przy ul. Konstantynów 1G. Do imprezy zakwalifikują się po cztery najlepsze ekipy z każdych zawodów eliminacyjnych. Trzeba jeszcze dodać, że w zawodach mogą uczestniczyć pary mieszane w wieku 16+.

– Turniej Bogdanka Beach Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to jedyne tego rodzaju amatorskie rozgrywki w formule MIXT w regionie, skierowane do fanów aktywnego spędzania czasu. Siatkówka plażowa należy do najchętniej uprawianych dyscyplin w miesiącach letnich, dlatego też Fundacja im. Tomasza Wójtowicza podjęła decyzję o kontynuacji zainaugurowanego w ubiegłym roku projektu, który jak warto podkreślić, był autorskim pomysłem naszego wspaniałego patrona. Dzięki wsparciu LW Bogdanka S.A. oraz lokalnych samorządów, możemy zaprosić mieszkańców naszego regionu do bezpłatnego udziału w wydarzeniu, a najlepsze pary nagrodzić nie tylko awansem do turnieju finałowego, ale również atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi – mówi Paweł Markiewicz, prezes Fundacji im. Tomasza Wójtowicza.

Zapisy do udziału w imprezie już trwają. Formularze zgłoszeniowe, a także szczegółowe informacje na temat zawodów można znaleźć na stronie internetowej fundacjawojtowicza.pl.